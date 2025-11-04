UBS stuft Evonik auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Das Kerngeschäft des Spezialchemiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Geoff Haire am Dienstag. Um das bestätigte Jahresziel für das operative Ergebnis zu erreichen, müsste der zuletzt übliche saisonale Dämpfer im Schlussquartal aus seiner Sicht diesmal schon geringer ausfallen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 14,35EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



