Fachkräfte-Index Q3/2025
Nachfrage sinkt positionsübergreifend (FOTO)
Mannheim (ots) -
- Gesamtnachfrage im dritten Quartal weiterhin rückläufig
- HR-Nachfrage bricht deutlich ein
- Engineering, IT und Legal mit moderater Abkühlung
Wie bereits im vorherigen Quartal, ist die Nachfrage nach Fachkräften in
Deutschland auch im dritten Quartal 2025 weiter zurückgegangen. Der Hays
Fachkräfte-Index ist im Vergleich zum Vorquartal um rund 20 Prozentpunkte[1] auf
47 Prozent gesunken und verzeichnet damit den niedrigsten Stand seit Ende 2020.
Damit setzt sich die verhaltene Entwicklung bei den Stellenausschreibungen aus
dem ersten Halbjahr fort und bestätigt: Viele Unternehmen bleiben angesichts
wirtschaftlicher Unsicherheiten bei Neueinstellungen vorsichtig.
Deutliche Rückgänge bei der Nachfrage nach Personalern, Vertriebs- und
Marketingkräften
Mit einem Minus von 51 Prozentpunkten auf 38 Prozent ist die Nachfrage nach
Fach- und Führungskräften im Bereich Human Resources besonders stark gesunken.
Unternehmen berichten von intern besetzten Projekten und zurückhaltender
Personalplanung. Den stärksten Rückgang gibt es mit einem Minus von 111
Prozentpunkten für die HR-Business Partner, gefolgt von den HR-Managern mit 68
Prozentpunkten sowie den Recruitern mit 58 Prozentpunkten. Der Blick auf das
allgemeine Nachfrageniveau zeichnet ein differenziertes Bild. Mit einem
Suchvolumen von 197 Prozent liegen die HR Business Partner deutlich über dem
berufsgruppenübergreifenden Wert, während hingegen Employer Branding Manager (1
Prozent) deutlich darunter liegen. "Wenn HR-Abteilungen im Bewerbungsstapel
ersticken, leidet am Ende vor allem eines: die Candidate Experience. Und das
kann niemandem recht sein", so Florian Wagner, Abteilungsleiter HR Interim &
Projekte bei Hays.
Auch in den Supportfunktionen Sales & Marketing geht die Nachfrage spürbar
zurück. Der Index verliert 41 Prozentpunkte und landet auf einem Wert von 18
Prozent. Und das, obwohl vertriebliche wie Vermarktungsaktivitäten gerade in der
Krise essenziell sind. Im Finanzwesen büßt der Index um 29 Prozentpunkte ein. Am
deutlichsten wird die zurückhaltende Suche bei den Positionen Finanzbuchhalter
(- 49 Prozentpunkte) sowie bei der Suche nach Tax-Managern (- 44 Prozentpunkte),
deren Nachfrage bereits im vergangenen Quartal stark abgenommen hatte. Auch im
Bereich Procurement werden weiterhin weniger Fachkräfte gesucht. Zu einem Minus
von 27 Prozentpunkten aus dem Vorquartal kommen nochmals 30 Prozentpunkte hinzu.
Im Bereich Life Science fiel der Rückgang in der Nachfrage mit - 12
Prozentpunkten auf 65 Prozent etwas geringer aus.
