Nachfrage sinkt positionsübergreifend (FOTO)

Mannheim (ots) -



- Gesamtnachfrage im dritten Quartal weiterhin rückläufig

- HR-Nachfrage bricht deutlich ein

- Engineering, IT und Legal mit moderater Abkühlung



Wie bereits im vorherigen Quartal, ist die Nachfrage nach Fachkräften in

Deutschland auch im dritten Quartal 2025 weiter zurückgegangen. Der Hays

Fachkräfte-Index ist im Vergleich zum Vorquartal um rund 20 Prozentpunkte[1] auf

47 Prozent gesunken und verzeichnet damit den niedrigsten Stand seit Ende 2020.

Damit setzt sich die verhaltene Entwicklung bei den Stellenausschreibungen aus

dem ersten Halbjahr fort und bestätigt: Viele Unternehmen bleiben angesichts

wirtschaftlicher Unsicherheiten bei Neueinstellungen vorsichtig.





Deutliche Rückgänge bei der Nachfrage nach Personalern, Vertriebs- undMarketingkräftenMit einem Minus von 51 Prozentpunkten auf 38 Prozent ist die Nachfrage nachFach- und Führungskräften im Bereich Human Resources besonders stark gesunken.Unternehmen berichten von intern besetzten Projekten und zurückhaltenderPersonalplanung. Den stärksten Rückgang gibt es mit einem Minus von 111Prozentpunkten für die HR-Business Partner, gefolgt von den HR-Managern mit 68Prozentpunkten sowie den Recruitern mit 58 Prozentpunkten. Der Blick auf dasallgemeine Nachfrageniveau zeichnet ein differenziertes Bild. Mit einemSuchvolumen von 197 Prozent liegen die HR Business Partner deutlich über demberufsgruppenübergreifenden Wert, während hingegen Employer Branding Manager (1Prozent) deutlich darunter liegen. "Wenn HR-Abteilungen im Bewerbungsstapelersticken, leidet am Ende vor allem eines: die Candidate Experience. Und daskann niemandem recht sein", so Florian Wagner, Abteilungsleiter HR Interim &Projekte bei Hays.Auch in den Supportfunktionen Sales & Marketing geht die Nachfrage spürbarzurück. Der Index verliert 41 Prozentpunkte und landet auf einem Wert von 18Prozent. Und das, obwohl vertriebliche wie Vermarktungsaktivitäten gerade in derKrise essenziell sind. Im Finanzwesen büßt der Index um 29 Prozentpunkte ein. Amdeutlichsten wird die zurückhaltende Suche bei den Positionen Finanzbuchhalter(- 49 Prozentpunkte) sowie bei der Suche nach Tax-Managern (- 44 Prozentpunkte),deren Nachfrage bereits im vergangenen Quartal stark abgenommen hatte. Auch imBereich Procurement werden weiterhin weniger Fachkräfte gesucht. Zu einem Minusvon 27 Prozentpunkten aus dem Vorquartal kommen nochmals 30 Prozentpunkte hinzu.Im Bereich Life Science fiel der Rückgang in der Nachfrage mit - 12Prozentpunkten auf 65 Prozent etwas geringer aus.