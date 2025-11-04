Ericsson präsentiert die Zukunft für Mission-Critical-Netze auf dem Eurolab Innovation Day (FOTO)

Aachen (ots) -



- Auf dem Eurolab Innovation Day 2025 präsentiert Ericsson seine führenden

Lösungen für sichere, skalierbare und leistungsstarke Kommunikationsnetze.

- Der Fokus der Veranstaltung liegt auf Mission Critical Networks

("einsatzkritische Netze") und ihrer zunehmenden Relevanz für die

Kommunikationsinfrastruktur der Zukunft.

- Keynote-Vorträge bieten den Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Trends der

Branche; auf der Demonstrationsfläche präsentiert Ericsson seine neuesten

Technologien.



Ericsson veranstaltet heute und morgen in Herzogenrath bei Aachen den Eurolab

Innovation Day 2025. Die jährliche Hausmesse von Ericsson Deutschland steht

unter dem Motto "Step into the Next Wave of Mobile" und bietet den über 200

Teilnehmenden verschiedene Keynotes, Demos und Live-Showcases rund um

Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, Telekommunikation und digitale

Transformation.





