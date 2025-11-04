Ericsson präsentiert die Zukunft für Mission-Critical-Netze auf dem Eurolab Innovation Day (FOTO)
- Auf dem Eurolab Innovation Day 2025 präsentiert Ericsson seine führenden
Lösungen für sichere, skalierbare und leistungsstarke Kommunikationsnetze.
- Der Fokus der Veranstaltung liegt auf Mission Critical Networks
("einsatzkritische Netze") und ihrer zunehmenden Relevanz für die
Kommunikationsinfrastruktur der Zukunft.
- Keynote-Vorträge bieten den Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Trends der
Branche; auf der Demonstrationsfläche präsentiert Ericsson seine neuesten
Technologien.
Ericsson veranstaltet heute und morgen in Herzogenrath bei Aachen den Eurolab
Innovation Day 2025. Die jährliche Hausmesse von Ericsson Deutschland steht
unter dem Motto "Step into the Next Wave of Mobile" und bietet den über 200
Teilnehmenden verschiedene Keynotes, Demos und Live-Showcases rund um
Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, Telekommunikation und digitale
Transformation.
Ein Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung liegt auf dem Thema
Mission-Critical-Netze (MCN) - insbesondere in den Bereichen öffentlicher
Sicherheit, Schienenverkehr und Verteidigung. Die Weiterentwicklung dieser Netze
ist von höchster Relevanz, da die aktuell veralteten, schmalbandigen
Mobilfunk-Systeme mit niedrigen Bitraten nicht mehr den Anforderungen moderner
öffentlicher Sicherheit und kritischer Infrastrukturen entsprechen. Um den
wachsenden Herausforderungen durch Krisen, Naturkatastrophen und geopolitischen
Bedrohungen begegnen zu können, wird eine sichere, latenzarme und
hochperformante Kommunikations-Infrastruktur benötigt.
Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ericsson Deutschland, gab
in seiner Eröffnungsrede einen Ausblick auf5G-basierte
Mission-Critical-Lösungen, die in der Lage sind, die anspruchsvollen
Anforderungen von Behörden und kritischen Infrastrukturen zu erfüllen: "Mit dem
Eurolab Innovation Day 2025 zeigen wir, wie 5G-basierte Mission-Critical-Netze
die digitale Transformation sicherheitsrelevanter Bereiche beschleunigen.
Gemeinsam mit Industrie und Netzbetreibern schaffen wir die Grundlage für
moderne Hochleistungsnetze - ein entscheidender Schritt für eine vernetzte,
sichere und nachhaltige Zukunft."
Marktseitig biete sich substanzielles Wachstumspotenzial - vorausgesetzt, es
stehen leistungsfähige, sichere Infrastrukturen auf Basis aktueller
5G-Standards, ein ausgereiftes Geräte- und Ökosystem sowie flexible,
anwendungsbezogene Rollout-Modelle bereit. Getrieben durch technologische
Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, offene Netzwerk-APIs, Extended
Reality, V2X und autonome Systeme eröffnet 5G neue Möglichkeiten in den
