    Ericsson präsentiert die Zukunft für Mission-Critical-Netze auf dem Eurolab Innovation Day (FOTO)

    Aachen (ots) -

    - Auf dem Eurolab Innovation Day 2025 präsentiert Ericsson seine führenden
    Lösungen für sichere, skalierbare und leistungsstarke Kommunikationsnetze.
    - Der Fokus der Veranstaltung liegt auf Mission Critical Networks
    ("einsatzkritische Netze") und ihrer zunehmenden Relevanz für die
    Kommunikationsinfrastruktur der Zukunft.
    - Keynote-Vorträge bieten den Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Trends der
    Branche; auf der Demonstrationsfläche präsentiert Ericsson seine neuesten
    Technologien.

    Ericsson veranstaltet heute und morgen in Herzogenrath bei Aachen den Eurolab
    Innovation Day 2025. Die jährliche Hausmesse von Ericsson Deutschland steht
    unter dem Motto "Step into the Next Wave of Mobile" und bietet den über 200
    Teilnehmenden verschiedene Keynotes, Demos und Live-Showcases rund um
    Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, Telekommunikation und digitale
    Transformation.

    Ein Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung liegt auf dem Thema
    Mission-Critical-Netze (MCN) - insbesondere in den Bereichen öffentlicher
    Sicherheit, Schienenverkehr und Verteidigung. Die Weiterentwicklung dieser Netze
    ist von höchster Relevanz, da die aktuell veralteten, schmalbandigen
    Mobilfunk-Systeme mit niedrigen Bitraten nicht mehr den Anforderungen moderner
    öffentlicher Sicherheit und kritischer Infrastrukturen entsprechen. Um den
    wachsenden Herausforderungen durch Krisen, Naturkatastrophen und geopolitischen
    Bedrohungen begegnen zu können, wird eine sichere, latenzarme und
    hochperformante Kommunikations-Infrastruktur benötigt.

    Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ericsson Deutschland, gab
    in seiner Eröffnungsrede einen Ausblick auf5G-basierte
    Mission-Critical-Lösungen, die in der Lage sind, die anspruchsvollen
    Anforderungen von Behörden und kritischen Infrastrukturen zu erfüllen: "Mit dem
    Eurolab Innovation Day 2025 zeigen wir, wie 5G-basierte Mission-Critical-Netze
    die digitale Transformation sicherheitsrelevanter Bereiche beschleunigen.
    Gemeinsam mit Industrie und Netzbetreibern schaffen wir die Grundlage für
    moderne Hochleistungsnetze - ein entscheidender Schritt für eine vernetzte,
    sichere und nachhaltige Zukunft."

    Marktseitig biete sich substanzielles Wachstumspotenzial - vorausgesetzt, es
    stehen leistungsfähige, sichere Infrastrukturen auf Basis aktueller
    5G-Standards, ein ausgereiftes Geräte- und Ökosystem sowie flexible,
    anwendungsbezogene Rollout-Modelle bereit. Getrieben durch technologische
    Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, offene Netzwerk-APIs, Extended
    Reality, V2X und autonome Systeme eröffnet 5G neue Möglichkeiten in den
