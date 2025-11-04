UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe es für den Bausoftwareanbieter keine Spur von Gegenwind gegeben, schrieb Michael Briest am Dienstag./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 95,55EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 137,50

Kursziel alt: 137,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



