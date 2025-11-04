    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Schaeffler auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstag./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 6,70EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Juan Perez-Carrascosa
    Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 5,20
    Kursziel alt: 5,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Schaeffler auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstag./rob/ag/gl …