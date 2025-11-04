    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 113 auf 107,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb begründete die Kurszielsenkung am Montagnachmittag mit der gesunkenen Branchenbewertung unter Europas Internetportalen. Favorit bleibe die britische Rightmove./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:11 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 107,80
    Kursziel alt: 113
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


