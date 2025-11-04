UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 113 auf 107,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb begründete die Kurszielsenkung am Montagnachmittag mit der gesunkenen Branchenbewertung unter Europas Internetportalen. Favorit bleibe die britische Rightmove./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 98,35EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 107,80

Kursziel alt: 113

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



