Fresenius Medical Care Aktie verliert deutlich an Wert - 04.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fresenius Medical Care Aktie. Mit einer Performance von -6,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Fresenius Medical Care ist führend in der Dialysebranche, bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen für Nierenpatienten und hebt sich durch ein globales Kliniknetzwerk und technologische Innovationen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fresenius Medical Care in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,45 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um -1,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Im Jahr 2025 gab es für Fresenius Medical Care bisher ein Plus von +3,87 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,46 % geändert.

Fresenius Medical Care Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,98 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate +5,45 % 1 Jahr +24,64 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,60 Mrd.EUR wert.

Fresenius Medical Care hat im dritten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Dennoch bricht die Aktie am Dienstag deutlich ein. Das sagen Analysten zum Zahlenwerk.

Bei Fresenius Medical Care (FMC) zeichnet sich gegen den schwach erwarteten Markt eine positive Kursreaktion auf die Quartalszahlen ab. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Dialyseanbieters am Dienstag vorbörslich um 2,1 Prozent …

Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.