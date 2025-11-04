Advanced Micro Devices Aktie fällt auf 220,45€ - 04.11.2025

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 220,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,95 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +48,42 %.