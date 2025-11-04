    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices Aktie fällt auf 220,45€ - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -2,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 220,45 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,95  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +48,42 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -0,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +86,74 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,32 %
    1 Monat +57,19 %
    3 Monate +48,42 %
    1 Jahr +68,98 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 358,32 Mrd. wert.

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    -2,13 %
    -0,32 %
    +57,19 %
    +48,42 %
    +68,98 %
    +253,13 %
    +220,46 %
    +10.498,85 %
    +7.151,81 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



