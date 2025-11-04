BYD - Aktie verliert deutlich -4,78 % - 04.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -4,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei BYD, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -13,82 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -6,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,96 %. Im Jahr 2025 gab es für BYD bisher ein Plus von +1,39 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,69 % 1 Monat -8,96 % 3 Monate -13,82 % 1 Jahr -4,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark fallende Kursentwicklung der BYD Aktie, die möglicherweise auf zweistellige Werte sinken könnte. Trotz solider Verkaufszahlen sind die Nutzer verwundert über die negative Bewertung. Die allgemeine Marktentwicklung in China belastet die Aktie, und es gibt Bedenken hinsichtlich der Investitionsrisiken. Während einige Teilnehmer pessimistisch sind und einen weiteren Kursrückgang erwarten, hoffen andere auf eine Erholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,07 Mrd. wert.

Ist es eine gute oder schlechte Nachricht, wenn die US-Regierung keine Tomahawk-Raketen in die Ukraine liefert? Man weiß es nicht, besonders wenn man in Mitteleuropa lebt. Die Bedrohungslage seitens Russlands hat sich binnen von Monaten gefühlt …

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.