BSI Software stellt hochperformante Customer Agents vor (FOTO)

Baden (ots) - Im Rahmen des BSI Customer Summit 2025 hat BSI Software, der

führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, heute eine Vielzahl neuer

"Customer Agents" in der BSI Customer Suite vorgestellt. Die Multi-Step AI

Agents erweitern die bestehenden Agentic-AI-Funktionen in der CRM/CX-Plattform

und können für die Automatisierung von Arbeitsprozessen im Service, Sales und

Marketing eingesetzt werden - speziell auch mit Branchenfokus auf

Versicherungen, Banken, den Einzelhandel und die Energie- und

Versorgungswirtschaft. Dabei können hunderte AI Agents im Verbund - als

Multi-Agent-System - effizienter komplexe Probleme gemeinsam bearbeiten.







Customer Agents im Einsatz, um Geschäftsprozesse zu automatisieren und

Kundeninteraktionen smart zu gestalten. Dabei setzen sie auf ein Netzwerk

unterschiedlicher Customer Agents, die miteinander für unterschiedliche Aufgaben

interagieren können - beispielsweise im Kundenservice, für Datenanalysen oder in

der Produktberatung. Nun kommen weitere BSI Customer Agents hinzu, die komplexe

Aufgaben mit mehreren Arbeitsschritten autonom bearbeiten können, zum Beispiel

bei der Prüfung einer Schadensmeldung.



"Unsere Customer Agents sind vollkommen modellagnostisch und sichern unseren

Kunden volle technologische Souveränität", sagt Christoph Bräunlich, Head of AI

bei BSI Software. "Als effiziente Alltagshelfer von Grossunternehmen übernehmen

sie die Routine-Fleissarbeit und automatisieren Arbeitsabläufe im Kundenkontakt

immer dort, wo es sinnvoll ist. Der Mensch bleibt die Entscheidungsinstanz bei

allen wichtigen Themen."



Die BSI Customer Agents agieren als Multi-Agent-System und können sich

problemlos miteinander vernetzen. Zudem ist eine nahtlose Integration mit

AI-Umsystemen möglich, wie mit Gemini Enterprise, oder beispielsweise auch mit

HR-, ERP-, Kernbanken- oder Kernversicherungssystemen, sofern diese AI Agents

bereitstellen. Im Zusammenspiel bearbeiten die Customer Agents autonom auch

komplexeste Aufgaben effizienter, zuverlässiger, kostengünstiger und

rechtssicher. In Echtzeit werden Kundeninteraktionen so passgenau und

kanalunabhängig gestaltet. Zudem bleiben die Entscheidungen der BSI Customer

Zudem bleiben die Entscheidungen der BSI Customer
Agents auch im Nachgang nachvollziehbar. Durch die Aufteilung in spezialisierte,



