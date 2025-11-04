Neues Multi-Agent-System für CRM und CX
BSI Software stellt hochperformante Customer Agents vor (FOTO)
--------------------------------------------------------------
Mehr zu Customer Agents
https://ots.de/HzwCJV
--------------------------------------------------------------
Baden (ots) - Im Rahmen des BSI Customer Summit 2025 hat BSI Software, der
führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, heute eine Vielzahl neuer
"Customer Agents" in der BSI Customer Suite vorgestellt. Die Multi-Step AI
Agents erweitern die bestehenden Agentic-AI-Funktionen in der CRM/CX-Plattform
und können für die Automatisierung von Arbeitsprozessen im Service, Sales und
Marketing eingesetzt werden - speziell auch mit Branchenfokus auf
Versicherungen, Banken, den Einzelhandel und die Energie- und
Versorgungswirtschaft. Dabei können hunderte AI Agents im Verbund - als
Multi-Agent-System - effizienter komplexe Probleme gemeinsam bearbeiten.
Mehr zu Customer Agents
https://ots.de/HzwCJV
--------------------------------------------------------------
Baden (ots) - Im Rahmen des BSI Customer Summit 2025 hat BSI Software, der
führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, heute eine Vielzahl neuer
"Customer Agents" in der BSI Customer Suite vorgestellt. Die Multi-Step AI
Agents erweitern die bestehenden Agentic-AI-Funktionen in der CRM/CX-Plattform
und können für die Automatisierung von Arbeitsprozessen im Service, Sales und
Marketing eingesetzt werden - speziell auch mit Branchenfokus auf
Versicherungen, Banken, den Einzelhandel und die Energie- und
Versorgungswirtschaft. Dabei können hunderte AI Agents im Verbund - als
Multi-Agent-System - effizienter komplexe Probleme gemeinsam bearbeiten.
Schon heute haben Unternehmen wie die BLKB, die Nürnberger oder Walbusch die BSI
Customer Agents im Einsatz, um Geschäftsprozesse zu automatisieren und
Kundeninteraktionen smart zu gestalten. Dabei setzen sie auf ein Netzwerk
unterschiedlicher Customer Agents, die miteinander für unterschiedliche Aufgaben
interagieren können - beispielsweise im Kundenservice, für Datenanalysen oder in
der Produktberatung. Nun kommen weitere BSI Customer Agents hinzu, die komplexe
Aufgaben mit mehreren Arbeitsschritten autonom bearbeiten können, zum Beispiel
bei der Prüfung einer Schadensmeldung.
"Unsere Customer Agents sind vollkommen modellagnostisch und sichern unseren
Kunden volle technologische Souveränität", sagt Christoph Bräunlich, Head of AI
bei BSI Software. "Als effiziente Alltagshelfer von Grossunternehmen übernehmen
sie die Routine-Fleissarbeit und automatisieren Arbeitsabläufe im Kundenkontakt
immer dort, wo es sinnvoll ist. Der Mensch bleibt die Entscheidungsinstanz bei
allen wichtigen Themen."
Die BSI Customer Agents agieren als Multi-Agent-System und können sich
problemlos miteinander vernetzen. Zudem ist eine nahtlose Integration mit
AI-Umsystemen möglich, wie mit Gemini Enterprise, oder beispielsweise auch mit
HR-, ERP-, Kernbanken- oder Kernversicherungssystemen, sofern diese AI Agents
bereitstellen. Im Zusammenspiel bearbeiten die Customer Agents autonom auch
komplexeste Aufgaben effizienter, zuverlässiger, kostengünstiger und
rechtssicher. In Echtzeit werden Kundeninteraktionen so passgenau und
kanalunabhängig gestaltet. Zudem bleiben die Entscheidungen der BSI Customer
Agents auch im Nachgang nachvollziehbar. Durch die Aufteilung in spezialisierte,
Customer Agents im Einsatz, um Geschäftsprozesse zu automatisieren und
Kundeninteraktionen smart zu gestalten. Dabei setzen sie auf ein Netzwerk
unterschiedlicher Customer Agents, die miteinander für unterschiedliche Aufgaben
interagieren können - beispielsweise im Kundenservice, für Datenanalysen oder in
der Produktberatung. Nun kommen weitere BSI Customer Agents hinzu, die komplexe
Aufgaben mit mehreren Arbeitsschritten autonom bearbeiten können, zum Beispiel
bei der Prüfung einer Schadensmeldung.
"Unsere Customer Agents sind vollkommen modellagnostisch und sichern unseren
Kunden volle technologische Souveränität", sagt Christoph Bräunlich, Head of AI
bei BSI Software. "Als effiziente Alltagshelfer von Grossunternehmen übernehmen
sie die Routine-Fleissarbeit und automatisieren Arbeitsabläufe im Kundenkontakt
immer dort, wo es sinnvoll ist. Der Mensch bleibt die Entscheidungsinstanz bei
allen wichtigen Themen."
Die BSI Customer Agents agieren als Multi-Agent-System und können sich
problemlos miteinander vernetzen. Zudem ist eine nahtlose Integration mit
AI-Umsystemen möglich, wie mit Gemini Enterprise, oder beispielsweise auch mit
HR-, ERP-, Kernbanken- oder Kernversicherungssystemen, sofern diese AI Agents
bereitstellen. Im Zusammenspiel bearbeiten die Customer Agents autonom auch
komplexeste Aufgaben effizienter, zuverlässiger, kostengünstiger und
rechtssicher. In Echtzeit werden Kundeninteraktionen so passgenau und
kanalunabhängig gestaltet. Zudem bleiben die Entscheidungen der BSI Customer
Agents auch im Nachgang nachvollziehbar. Durch die Aufteilung in spezialisierte,
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte