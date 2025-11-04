BSI Software stellt hochperformante Customer Agents vor (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanque Cantonale de Bale Campagne Kantonalbank-Zertifikat AktievorwärtsNachrichten zu Banque Cantonale de Bale Campagne Kantonalbank-Zertifikat

    BSI Software stellt hochperformante Customer Agents vor

    Baden (ots) - Im Rahmen des BSI Customer Summit 2025 hat BSI Software, der
    führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, heute eine Vielzahl neuer
    "Customer Agents" in der BSI Customer Suite vorgestellt. Die Multi-Step AI
    Agents erweitern die bestehenden Agentic-AI-Funktionen in der CRM/CX-Plattform
    und können für die Automatisierung von Arbeitsprozessen im Service, Sales und
    Marketing eingesetzt werden - speziell auch mit Branchenfokus auf
    Versicherungen, Banken, den Einzelhandel und die Energie- und
    Versorgungswirtschaft. Dabei können hunderte AI Agents im Verbund - als
    Multi-Agent-System - effizienter komplexe Probleme gemeinsam bearbeiten.

    Schon heute haben Unternehmen wie die BLKB, die Nürnberger oder Walbusch die BSI
    Customer Agents im Einsatz, um Geschäftsprozesse zu automatisieren und
    Kundeninteraktionen smart zu gestalten. Dabei setzen sie auf ein Netzwerk
    unterschiedlicher Customer Agents, die miteinander für unterschiedliche Aufgaben
    interagieren können - beispielsweise im Kundenservice, für Datenanalysen oder in
    der Produktberatung. Nun kommen weitere BSI Customer Agents hinzu, die komplexe
    Aufgaben mit mehreren Arbeitsschritten autonom bearbeiten können, zum Beispiel
    bei der Prüfung einer Schadensmeldung.

    "Unsere Customer Agents sind vollkommen modellagnostisch und sichern unseren
    Kunden volle technologische Souveränität", sagt Christoph Bräunlich, Head of AI
    bei BSI Software. "Als effiziente Alltagshelfer von Grossunternehmen übernehmen
    sie die Routine-Fleissarbeit und automatisieren Arbeitsabläufe im Kundenkontakt
    immer dort, wo es sinnvoll ist. Der Mensch bleibt die Entscheidungsinstanz bei
    allen wichtigen Themen."

    Die BSI Customer Agents agieren als Multi-Agent-System und können sich
    problemlos miteinander vernetzen. Zudem ist eine nahtlose Integration mit
    AI-Umsystemen möglich, wie mit Gemini Enterprise, oder beispielsweise auch mit
    HR-, ERP-, Kernbanken- oder Kernversicherungssystemen, sofern diese AI Agents
    bereitstellen. Im Zusammenspiel bearbeiten die Customer Agents autonom auch
    komplexeste Aufgaben effizienter, zuverlässiger, kostengünstiger und
    rechtssicher. In Echtzeit werden Kundeninteraktionen so passgenau und
    kanalunabhängig gestaltet. Zudem bleiben die Entscheidungen der BSI Customer
    Agents auch im Nachgang nachvollziehbar. Durch die Aufteilung in spezialisierte,
