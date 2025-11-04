Wirtschaft
Verdi verlangt Paradigmenwechsel bei Big-Tech-Regulierung
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Einfluss von Big-Tech-Plattformen fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht zu nehmen.
"In den Personen Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Sam Altman zeigt sich die Wirkmacht von Big-Tech-Plattformen in Politik und Gesellschaft in den USA und weit darüber hinaus", sagte Christoph Schmitz-Dethlefsen, für Medien zuständiges Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, am Dienstag. Durch die problematische Verquickung von politischer, medialer und ökonomischer Macht seien sie und die anderen dominierenden Online-Plattformen längst nicht mehr neutrale Mittler diverser Inhalte. "Sie sind selbst zum kuratierenden Medium geworden."
Um die Resilienz der Demokratie vor einer autoritären Übernahme zu stärken, bestehe "akuter Handlungsbedarf", so Schmitz-Dethlefsen. "Dass sich Big-Tech-Plattformen bislang dank Providerprivileg einen schlanken Fuß machen konnten, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Tech-Oligarchen müssen mehr Verantwortung für ihr Angebot übernehmen." Wenn Plattformen funktional wie redaktionelle Medien agierten, seien sie auch entsprechend zu regulieren - mit den damit einhergehenden Rechten und überprüfbaren Pflichten.
MoneyDestruction schrieb gestern 02:20
Hier mal etwas für Nokery zum lesen, die Chinesen sind uns da leider auch voraus:mitdiskutieren »
In China heißt Teslas "FSD" (Full Self-Driving) jetzt "Intelligent Assisted Driving" (Intelligentes Assistiertes Fahren) oder "Autopilot automatisiertes assistiertes Fahren auf städtischen Straßen". Der Name wurde geändert, um strengen Vorschriften für das Marketing autonomer Fahrfunktionen gerecht zu werden und den Begriff "FSD" aus dem Namen zu entfernen.
Und eine kopierte Meinung aus einem anderen Chat, der ich mich nur anschließen kann:
Es ist traurig, was Fahrerassistenzsysteme angeht. China scheint da viel bessere Regulierungen und Verbraucherschutz zu haben als die Staaten.
Wenn ein Fahrzeug erfordert, dass jemand zum ständigen Überwachen/Eingreifen/Korrigieren am Fahrersitz sitzt, dann ist es NICHT selbstfahrend.
Und Musk kommt mit dieser Art von irreführender Werbung schon fast 10 Jahre lang davon…
walker333 schrieb 01.11.25, 14:02
Selbst einfachste Zusammenhänge bleiben den Tesla Fanboys und (Wedbush-) Analysten verborgen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Ein Tesla Roadster 2 Prototyp wiegt vielleicht knapp 2.500 kg (mit 200 kw/h Batterie, laut wikipedia). Dazu käme die Flugtechnik.
Damit wäre ein Tesla Flug Roadster ungefähr doppelt so schwer als der typische Rettungshubschrauber in Deutschland. Dieses ist der Airbus Helicopters H135, der mit einem Leergewicht von 1.555 kg angegeben ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_Helicopters_H135
Die Besonderheit bei Elon Musk und bei Donald Trump ist, dass diese seit Jahren und Jahrzehnten verinnerlicht haben, dass sie alles erzählen können, alles auftischen können, und sei es auch noch so absurd - und die Mehrheit sie nicht auslacht ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 31.10.25, 13:07
Der Oktober neigt sich dem Ende zu:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23336/board/20251031130511-maier.png
https://eu-evs.com/bestSellers/ALL_DAILY/Groups/Month/2025/10
Die Blätter fallen. So auch der Marktanteil der loser company mit den Oldtimern.
