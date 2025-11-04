Norwegens Öl-Fonds will gegen Elon Musks riesiges Aktienpaket stimmen
- Norwegischer Öl-Fonds stimmt gegen Musks Aktienpaket.
- Sorgen über Höhe der Vergütung, Dialog bleibt wichtig.
- Paket könnte eine Billion Dollar wert sein, hohe Anforderungen.
OSLO (dpa-AFX) - Der norwegische Öl-Fonds als größter Staatsfonds der Welt will auf der Tesla-Hauptversammlung in dieser Woche gegen ein riesiges Aktienpaket für Firmenchef Elon Musk stimmen. Man schätze zwar den erheblichen Mehrwert, den Musk mit seiner visionären Rolle geschaffen habe, teilte der Fonds zwei Tage vor der Versammlung mit. Gleichzeitig meldeten die Norweger aber Sorgen unter anderem zur beispiellosen Höhe der vorgeschlagenen Vergütung an. Man werde weiterhin den konstruktiven Dialog mit Tesla zu diesem und weiteren Themen suchen, schrieben die Fonds-Verwalter.
Aktienpaket mit möglichem Billionenwert
Das Paket, das am Donnerstag bei der Hauptversammlung zur Abstimmung steht, könnte rund eine Billion Dollar wert sein, sofern der Autobauer in zehn Jahren an der Börse etwa fünfeinhalbmal mehr wert ist als heute. Zu weiteren Voraussetzungen gehört, dass Musk das Jahrzehnt an der Firmenspitze bleibt, Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat und eine Million KI-Roboter ausliefert.
Tesla selbst hatte Ende Oktober den Druck auf die Aktionäre erhöht, das Aktienpaket für Musk anzunehmen. Werde es nicht bewilligt, könnte Musk die Chefetage verlassen, warnte die Verwaltungsratsvorsitzende Robyn Denholm.
Fonds mit Billionenwert
Der Öl-Fonds wurde in Norwegen als Finanzreserve und vor allem zur Absicherung künftiger Generationen geschaffen, wenn nicht mehr nach Öl gebohrt werden kann. Er hat in Tausende Unternehmen weltweit investiert, wird von einer Sonderabteilung der norwegischen Zentralbank verwaltet und hat derzeit einen Wert von rund 21,1 Billionen Kronen - umgerechnet sind das mehr als 1,8 Billionen Euro.
In Sachen Tesla besaß der Fonds zuletzt rund 1,1 Prozent der Firmenanteile, was ihn nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB zu einem der zehn größten Aktionäre des Elektroautobauers macht. Generell lehnt er überaus hohe Vergütungen für die Chefetagen von Konzernen ab. Bereits 2018 und 2024 stimmte er NTB zufolge gegen Vergütungspakete für Musk./trs/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 63,97 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +2,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 340,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -62,31 %/+25,64 % bedeutet.
In China heißt Teslas "FSD" (Full Self-Driving) jetzt "Intelligent Assisted Driving" (Intelligentes Assistiertes Fahren) oder "Autopilot automatisiertes assistiertes Fahren auf städtischen Straßen". Der Name wurde geändert, um strengen Vorschriften für das Marketing autonomer Fahrfunktionen gerecht zu werden und den Begriff "FSD" aus dem Namen zu entfernen.
Und eine kopierte Meinung aus einem anderen Chat, der ich mich nur anschließen kann:
Es ist traurig, was Fahrerassistenzsysteme angeht. China scheint da viel bessere Regulierungen und Verbraucherschutz zu haben als die Staaten.
Wenn ein Fahrzeug erfordert, dass jemand zum ständigen Überwachen/Eingreifen/Korrigieren am Fahrersitz sitzt, dann ist es NICHT selbstfahrend.
Und Musk kommt mit dieser Art von irreführender Werbung schon fast 10 Jahre lang davon…
Damit wäre ein Tesla Flug Roadster ungefähr doppelt so schwer als der typische Rettungshubschrauber in Deutschland. Dieses ist der Airbus Helicopters H135, der mit einem Leergewicht von 1.555 kg angegeben ist:
Der Oktober neigt sich dem Ende zu: