Wie geht es sicher?"

Mit dem Solarboom wird zwangsläufig mehr auf Dächern und in der Höhe gearbeitet.

Das erhöht das Risiko für Durchsturz- und Absturzunfälle: Diese sind auch 2025

die häufigste Ursache für schwere und tödliche Arbeitsunfälle in der

Bauwirtschaft. Im ersten Halbjahr ereigneten sich besonders häufig

Absturzunfälle von Dächern, vor allem als Durchstürze durch nicht

durchtrittsichere Dachflächen sowie durch Lichtplatten und Lichtbänder.



Deshalb starten der ZVDH und die BG BAU eine gemeinsame Aktion mit dem Ziel, für

eine fachmännische und sichere Energiewende zu sensibilisieren und Risiken für

Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Passantinnen und Passanten zu

vermeiden.



