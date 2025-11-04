    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Einladung zur Online-Pressekonferenz "Energiewende auf dem Dach

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie geht es sicher?"

    Berlin (ots) - Wir laden herzlich zu einer gemeinsamen Pressekonferenz des
    Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ein:

    "Energiewende auf dem Dach: Wie geht es sicher?"

    am 28. November 2025, um 9:30 Uhr

    Die Pressekonferenz findet online via MS Teams statt.

    Ihre Gesprächspartner sind

    - Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH
    - Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU
    - André Büschkes, Dachdeckermeister und Mitglied im Vorstand der BG BAU

    Mit dem Solarboom wird zwangsläufig mehr auf Dächern und in der Höhe gearbeitet.
    Das erhöht das Risiko für Durchsturz- und Absturzunfälle: Diese sind auch 2025
    die häufigste Ursache für schwere und tödliche Arbeitsunfälle in der
    Bauwirtschaft. Im ersten Halbjahr ereigneten sich besonders häufig
    Absturzunfälle von Dächern, vor allem als Durchstürze durch nicht
    durchtrittsichere Dachflächen sowie durch Lichtplatten und Lichtbänder.

    Deshalb starten der ZVDH und die BG BAU eine gemeinsame Aktion mit dem Ziel, für
    eine fachmännische und sichere Energiewende zu sensibilisieren und Risiken für
    Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Passantinnen und Passanten zu
    vermeiden.

    Wenn Sie an der Online-Pressekonferenz teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte
    an: mit einer E-Mail an mailto:presse@bgbau.de oder über unser Presseportal
    unter http://www.bgbau.de/einladung-pressekonferenz .

    Nach Ihrer Akkreditierung schicken wir Ihnen den Einwahllink zur
    Online-Pressekonferenz.

    Pressekontakt:

    Birte Hagedorn, Telefon: 030 85781-681
    Katrin Lemcke-Kamrath, Telefon: 030 85781-461

    BG BAU - Pressestelle, Bundesallee 210, 10719 Berlin
    E-Mail: mailto:presse@bgbau.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60172/6151035
    OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Einladung zur Online-Pressekonferenz "Energiewende auf dem Dach Wie geht es sicher?" Wir laden herzlich zu einer gemeinsamen Pressekonferenz des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ein: "Energiewende auf dem Dach: Wie geht es sicher?" am 28. November 2025, …