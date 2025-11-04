    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    Erfolgreiches SCHOTT Pilotprojekt für Kreislaufwirtschaft (FOTO)

    Mainz (ots) -

    - Technologiekonzern führt erstmals mit Partnern aus der Entsorgungs- und
    Hausgeräteindustrie ausgediente Glaskeramik-Kochfelder in den
    Produktionskreislauf zurück
    - Mehrwöchiger Großversuch bestätigt technische Machbarkeit mit Glaskeramik
    Scherben
    - Rechtliche Rahmenbedingungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft
    müssen weiterentwickelt und Recyclingpotential ausgebaut werden

    Mit dem Anspruch gebrauchte Produkte ökologisch und ökonomisch sinnvoll in den
    Produktionsprozess zurückzuführen, hat SCHOTT ein bedeutendes Pilotprojekt
    erfolgreich abgeschlossen. Ende August 2025 startete der Technologiekonzern
    gemeinsam mit Partnern einen mehrwöchigen Großversuch: Erstmals wurden extern
    gesammelte Scherben von gebrauchten Glaskeramik-Kochfeldern aufbereitet und
    wieder eingeschmolzen. Das Ergebnis: Die Rückführung funktioniert - und das ohne
    Qualitätsverlust. Damit ist der technische Beweis erbracht, dass
    Kreislaufwirtschaft auch bei Glaskeramik-Kochfeldern möglich ist. "Wir haben
    absolutes Neuland betreten. Die Tests waren ein wichtiger Schritt, um die
    Machbarkeit deutlich zu machen. Jetzt wissen wir: Es funktioniert", erklärt Dr.
    Jörn Besinger, Projektleiter Kreislaufwirtschaft sowie Director
    Productmanagement CERAN® bei SCHOTT.

    Gemeinsam mit der Hausgeräte- und Entsorgungsbranche wurden in den vergangenen
    Monaten ausgediente Kochfelder gesammelt, zerlegt und aufbereitet. Insgesamt
    kamen dabei 50 Tonnen Glaskeramikscherben zusammen. Zur Einordnung: In
    Deutschland werden laut SCHOTT Berechnungen jedes Jahr rund 1,3 Millionen alte
    Glaskeramik-Kochfelder ausgemustert, das entspricht etwa 4.000 Tonnen
    Glaskeramik. Bislang landen viele davon auf Deponien. Gelingt es
    Recyclingkreisläufe aufzubauen, könnten künftig in den Kochfeldern enthaltene
    Rohstoffe gesichert und wiederverwertet werden - anstatt unwiederbringlich
    verloren zu gehen. Besinger: "Recycling hilft dabei, natürliche Ressourcen zu
    schonen, indem weniger Primärrohstoffe für die Glasherstellung benötigt werden."

    Technologische und politische Herausforderungen

    Glaskeramiken und Spezialgläser sind technisch anspruchsvoll: Sie müssen bei
    sehr hohen Temperaturen geschmolzen werden und unterliegen deutlich strengeren
    Anforderungen an Qualität und Eigenschaften als Flaschen- oder Fensterglas.
    Deshalb ist die erfolgreiche Schmelze alter Glaskeramikscherben ein wichtiger
    technologischer Durchbruch für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im
    Bereich Kochfelder.

    Die Herausforderung liegt derzeit darin, dass es zwar für Elektrogroßgeräte eine
