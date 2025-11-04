Nächster Meilenstein
Erfolgreiches SCHOTT Pilotprojekt für Kreislaufwirtschaft (FOTO)
Mainz (ots) -
Mit dem Anspruch gebrauchte Produkte ökologisch und ökonomisch sinnvoll in den
Produktionsprozess zurückzuführen, hat SCHOTT ein bedeutendes Pilotprojekt
erfolgreich abgeschlossen. Ende August 2025 startete der Technologiekonzern
gemeinsam mit Partnern einen mehrwöchigen Großversuch: Erstmals wurden extern
gesammelte Scherben von gebrauchten Glaskeramik-Kochfeldern aufbereitet und
wieder eingeschmolzen. Das Ergebnis: Die Rückführung funktioniert - und das ohne
Qualitätsverlust. Damit ist der technische Beweis erbracht, dass
Kreislaufwirtschaft auch bei Glaskeramik-Kochfeldern möglich ist. "Wir haben
absolutes Neuland betreten. Die Tests waren ein wichtiger Schritt, um die
Machbarkeit deutlich zu machen. Jetzt wissen wir: Es funktioniert", erklärt Dr.
Jörn Besinger, Projektleiter Kreislaufwirtschaft sowie Director
Productmanagement CERAN® bei SCHOTT.
Gemeinsam mit der Hausgeräte- und Entsorgungsbranche wurden in den vergangenen
Monaten ausgediente Kochfelder gesammelt, zerlegt und aufbereitet. Insgesamt
kamen dabei 50 Tonnen Glaskeramikscherben zusammen. Zur Einordnung: In
Deutschland werden laut SCHOTT Berechnungen jedes Jahr rund 1,3 Millionen alte
Glaskeramik-Kochfelder ausgemustert, das entspricht etwa 4.000 Tonnen
Glaskeramik. Bislang landen viele davon auf Deponien. Gelingt es
Recyclingkreisläufe aufzubauen, könnten künftig in den Kochfeldern enthaltene
Rohstoffe gesichert und wiederverwertet werden - anstatt unwiederbringlich
verloren zu gehen. Besinger: "Recycling hilft dabei, natürliche Ressourcen zu
schonen, indem weniger Primärrohstoffe für die Glasherstellung benötigt werden."
Technologische und politische Herausforderungen
Glaskeramiken und Spezialgläser sind technisch anspruchsvoll: Sie müssen bei
sehr hohen Temperaturen geschmolzen werden und unterliegen deutlich strengeren
Anforderungen an Qualität und Eigenschaften als Flaschen- oder Fensterglas.
Deshalb ist die erfolgreiche Schmelze alter Glaskeramikscherben ein wichtiger
technologischer Durchbruch für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im
Bereich Kochfelder.
Die Herausforderung liegt derzeit darin, dass es zwar für Elektrogroßgeräte eine
