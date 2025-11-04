Erfolgreiches SCHOTT Pilotprojekt für Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Mainz (ots) -



- Technologiekonzern führt erstmals mit Partnern aus der Entsorgungs- und

Hausgeräteindustrie ausgediente Glaskeramik-Kochfelder in den

Produktionskreislauf zurück

- Mehrwöchiger Großversuch bestätigt technische Machbarkeit mit Glaskeramik

Scherben

- Rechtliche Rahmenbedingungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft

müssen weiterentwickelt und Recyclingpotential ausgebaut werden



Pressemeldung online lesen | Bilddownload (https://www.schott.com/de-de/news-and

-media/pressemitteilungen/2025/naechster-meilenstein-erfolgreiches-schott-pilotp

rojekt-fuer-kreislaufwirtschaft)





