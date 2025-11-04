Fundamental weiter bullish: Darum könnte Gold auf bis zu 4.700 US-Dollar steigen

Fundamental bleibe die Lage klar positiv. Der entscheidende Treiber sei die starke Nachfrage von Investoren und Notenbanken, betont UBS unter Verweis auf den aktuellen Gold-Demand-Trends-Bericht des World Gold Council. Demnach stiegen die Käufe der Zentralbanken im dritten Quartal um 28 Prozent gegenüber dem Vorquartal – zwei Drittel davon ohne offizielle IMF-Meldung. Für 2025 rechnet UBS mit offiziellen Zukäufen von 900 bis 950 Tonnen – weniger als in den vergangenen drei Jahren, aber immer noch auf historisch hohem Niveau.

Nach einem Minus von rund 370 US-Dollar seit dem Rekordhoch am 21. Oktober konsolidiert der Preis aktuell um 4.000 US-Dollar je Unze. Die Analysten der Schweizer UBS sehen darin jedoch keine Trendwende, sondern eine überfällige Verschnaufpause nach dem überkauften Zustand des Marktes.

Auch Privatanleger griffen zu: Gold-ETFs legten im dritten Quartal um 222 Tonnen zu, die Nachfrage nach Barren und Münzen blieb mit 316 Tonnen robust. Trotz der jüngsten Unsicherheit über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank hält UBS an ihrer optimistischen Prognose fest.

"Wir kaufen gerne Gold, wenn der Kurs fällt, da wir der Meinung sind, dass Anleger nach

soliden Absicherungen suchen sollten und weiterhin untergewichtet in diesem Metall sind – die Geschichte zeigt, dass eine Allokation von etwa 5 Prozent in Gold in einem diversifizierten USD-basierten Portfolio optimal ist", schreiben die UBS-Analysten.

Ihr Kursziel für die kommenden zwölf Monate liegt bei 4.200 US-Dollar je Unze. Sollte sich die politische oder finanzielle Risikolage verschärfen, sehen die Experten sogar Spielraum bis 4.700 US-Dollar. Ihr Fazit: Rücksetzer bleiben Kaufgelegenheiten – Gold bleibt der Schutzanker in stürmischen Märkten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





