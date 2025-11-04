Merz macht Nordländern Hoffnung auf mehr Geld für Häfen
- Merz verspricht mehr Unterstützung für Hafeninvestitionen.
- Schwesig fordert höhere Bundeshilfen für Häfen.
- Investitionsbedarf für Häfen liegt bei 15 Milliarden Euro.
SCHWERIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den norddeutschen Bundesländern mehr Unterstützung bei den notwendigen Investitionen in die Häfen in Aussicht gestellt. "Wir wollen versuchen, hier mehr zu tun, damit die Hafeninfrastruktur gut ausgebaut wird. Denn die Seehäfen sind für Deutschlands Exportwirtschaft von wirklich existenzieller Bedeutung", sagte Merz nach einem Treffen mit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. Die gemeinsame Sitzung war Teil des Antrittsbesuchs des Kanzlers in Schwerin.
Dabei hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach eigenen Worten noch einmal die Notwendigkeit zusätzlicher Bundeshilfen für die Häfen betont. Die bislang zugesagten Mittel in Höhe von jährlich 38 Millionen Euro reichten längst nicht aus. "Die norddeutschen Bundesländer sind strukturell wichtig für ganz Deutschland und wir haben den Kanzler noch einmal gebeten, zu schauen, wie aus dem Sondervermögen des Bundes, aus den 300 Milliarden, noch mal die Finanzierung der Häfen erhöht werden kann", sagte Schwesig.
Konkrete Zusagen vom Kanzler bekam sie indes nicht. "Ich nehme diese Bitte mit und versuche eine Lösung in Berlin zu erzielen", sagte Merz. Er räumte allerdings ein, dass die Hafeninfrastruktur in Deutschland "vielleicht ein bisschen zu sehr im Schatten des Straßenverkehrs und des Luftverkehrs gestanden" habe.
Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe und der Deutsche Gewerkschaftsbund hatten den Bund jüngst aufgefordert, jährlich 500 Millionen Euro für die Unterhaltung, Modernisierung und Digitalisierung der Häfen bereitzustellen. Der Investitionsbedarf wurde mit rund 15 Milliarden Euro veranschlagt./fp/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1.792 auf Tradegate (04. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,86 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von -39,34 %/+11,20 % bedeutet.
