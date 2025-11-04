Bald sprechen deutsche Beschäftigte offener über ihr Gehalt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Über Geld spricht man nicht - doch dieses deutsche Tabu

wankt. Mit der EU-Lohntransparenz-Richtlinie steht 2026 ein echter Kulturwandel

bevor: Gehälter werden vergleichbarer, Fairness und Gleichbehandlung rücken

stärker in den Fokus. Ziel ist es, die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern zu

verringern.



Laut dem aktuellen Gehaltsreport 2026 der Personalberatung Michael Page

empfinden mehr als die Hälfte der deutschen Beschäftigten die Gehaltsstruktur im

eigenen Unternehmen als intransparent. Besonders in der Sales- und

Marketing-Branche ist diese Kritik ausgeprägt: Hier bemängeln drei von vier

Beschäftigten eine ungenügende Gehaltstransparenz ihres Arbeitgebers. Mehr

Transparenz, etwa durch objektive Gehaltsbänder, macht Alternativen und den

eigenen Marktwert sichtbarer. "Das motiviert viele, ihre Karriere selbst in die

Hand zu nehmen", sagt Michael Baier, Senior Managing Director bei Michael Page.

"Denn das Gehalt bleibt trotz wirtschaftlicher Unsicherheit der wichtigste Grund

für einen Jobwechsel."





Wer bei der Gehaltsverhandlung erfolgreich sein will, setzt zunehmend auf

digitale Kompetenzen. Weiterbildung in Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz

oder Nachhaltigkeit verbessert die Chancen deutlich. Besonders im Finanzsektor

und im Engineering winken für Top-Profile mit KI-Know-how Gehaltssprünge von bis

zu 20 Prozent. Auch im Vertrieb zahlt sich digitale Expertise aus; hier sind bis

zu fünf Prozent mehr Gehalt realistisch. Insgesamt werden digitale Fähigkeiten,

nicht nur in technischen und IT-nahen Berufen, zum entscheidenden

Karrierefaktor.



"Transparenz wird zum neuen Maßstab für Fairness und Wertschätzung am

Arbeitsplatz. Für Unternehmen ist es die Chance, Vertrauen aufzubauen und eine

Kultur zu fördern, in der Gehalt kein Reizthema mehr ist, sondern ein

selbstverständlicher Bestandteil der Kultur. Wer das schafft, positioniert sich

im Wettbewerb um Talente klar im Vorteil", so Baier.



Für Unternehmen bedeutet die neue Transparenz die Chance, die eigene

Arbeitgebermarke zu stärken. Denn gerade unter jüngeren Arbeitnehmer:innen sind

Fairness und Offenheit zentrale Werte.



Zum Gehaltsreport 2026 von Michael Page

(https://www.michaelpage.de/neuigkeiten-studien/gehaltsreport-content?) .



Pressekontakt:



Ketchum GmbH

Dominik Lauter

Bahnstraße 2

40212 Düsseldorf

+49 173 6267648

mailto:dominik.lauter@omc.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132428/6151057

OTS: PageGroup







