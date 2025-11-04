    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPageGroup AktievorwärtsNachrichten zu PageGroup

    Tabubruch am Arbeitsmarkt

    Bald sprechen deutsche Beschäftigte offener über ihr Gehalt (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Über Geld spricht man nicht - doch dieses deutsche Tabu
    wankt. Mit der EU-Lohntransparenz-Richtlinie steht 2026 ein echter Kulturwandel
    bevor: Gehälter werden vergleichbarer, Fairness und Gleichbehandlung rücken
    stärker in den Fokus. Ziel ist es, die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern zu
    verringern.

    Laut dem aktuellen Gehaltsreport 2026 der Personalberatung Michael Page
    empfinden mehr als die Hälfte der deutschen Beschäftigten die Gehaltsstruktur im
    eigenen Unternehmen als intransparent. Besonders in der Sales- und
    Marketing-Branche ist diese Kritik ausgeprägt: Hier bemängeln drei von vier
    Beschäftigten eine ungenügende Gehaltstransparenz ihres Arbeitgebers. Mehr
    Transparenz, etwa durch objektive Gehaltsbänder, macht Alternativen und den
    eigenen Marktwert sichtbarer. "Das motiviert viele, ihre Karriere selbst in die
    Hand zu nehmen", sagt Michael Baier, Senior Managing Director bei Michael Page.
    "Denn das Gehalt bleibt trotz wirtschaftlicher Unsicherheit der wichtigste Grund
    für einen Jobwechsel."

    Wer bei der Gehaltsverhandlung erfolgreich sein will, setzt zunehmend auf
    digitale Kompetenzen. Weiterbildung in Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz
    oder Nachhaltigkeit verbessert die Chancen deutlich. Besonders im Finanzsektor
    und im Engineering winken für Top-Profile mit KI-Know-how Gehaltssprünge von bis
    zu 20 Prozent. Auch im Vertrieb zahlt sich digitale Expertise aus; hier sind bis
    zu fünf Prozent mehr Gehalt realistisch. Insgesamt werden digitale Fähigkeiten,
    nicht nur in technischen und IT-nahen Berufen, zum entscheidenden
    Karrierefaktor.

    "Transparenz wird zum neuen Maßstab für Fairness und Wertschätzung am
    Arbeitsplatz. Für Unternehmen ist es die Chance, Vertrauen aufzubauen und eine
    Kultur zu fördern, in der Gehalt kein Reizthema mehr ist, sondern ein
    selbstverständlicher Bestandteil der Kultur. Wer das schafft, positioniert sich
    im Wettbewerb um Talente klar im Vorteil", so Baier.

    Für Unternehmen bedeutet die neue Transparenz die Chance, die eigene
    Arbeitgebermarke zu stärken. Denn gerade unter jüngeren Arbeitnehmer:innen sind
    Fairness und Offenheit zentrale Werte.

    Zum Gehaltsreport 2026 von Michael Page
    (https://www.michaelpage.de/neuigkeiten-studien/gehaltsreport-content?) .

