Newcore Gold durchteuft bei Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi in Ghana 1,08 g/t Gold über 22,0 Meter und 1,29 g/t Gold über 15,0 Meter

Die Bohrungen in der Goldlagerstätte Kwakyekrom unterstreichen weiterhin das Potenzial für Ressourcenwachstum auf Enchi und durchteufen die oberflächennahe Goldmineralisierung außerhalb der aktuellen Ressourcen

4. November 2025 – Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi („Enchi“ oder das „Projekt“) in Ghana im Rahmen des 45.000 Meter umfassenden derzeitigen Bohrprogramms des Unternehmens bekannt zu geben. Bei den flachen Reverse-Circulation-(„RC“)-Bohrungen in der Goldlagerstätte Kwakyekrom („Kwakyekrom“) wurden mehrere Zonen der oberflächennahen Goldmineralisierung durchteuft, unter anderem in Bohrloch KKRC099, in dem 1,08 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) über 22,0 Meter („m“) ab 112 m durchteuft wurden, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 2,78 g/t Au über 7,0 m ab 126 m. Auch in Bohrloch KKRC085A wurde eine flache Goldmineralisierung festgestellt, wobei ein Abschnitt mit 1,29 g/t Au über 15,0 m ab 88 m durchteuft wurde. Sowohl KKRC099 als auch KKRC085A zielten auf Gebiete mit potenziellem Ressourcenwachstum ab und durchteuften Mineralisierungen außerhalb der derzeitigen Grenzen der grubenbeschränkten Mineralressourcenschätzung in Kwakyekrom. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung auf Enchi.

Highlights der Bohrungen in der Goldlagerstätte Kwakyekrom auf Enchi

- Die Bohrungen in Kwakyekrom umfassten Bohrlöcher, die auf Goldmineralisierungen außerhalb der derzeitigen Grenzen der grubenbeschränkten Mineralressourcenschätzung abzielten und diese durchteuften, was das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum auf Enchi unterstreicht.

KKRC099 durchteufte 1,08 g/t Au über 22,0 m ab 112 m, einschließlich eines höhergradigen Intervalls mit 2,78 g/t Au über 7,0 m ab 126 m.

KKRC085A durchteufte 1,29 g/t Au über 15,0 m ab 88 m.

- Bei den Bohrungen wird weiterhin eine Reihe subparalleler goldmineralisierter Strukturen definiert.

In Kwakyekrom wurde im nördlichen und südlichen Bereich eine Goldmineralisierung durchteuft, wodurch sich die Mineralisierung sowohl nördlich als auch südlich der derzeitigen durch die Tagebaugrube begrenzten Mineralressourcenschätzung ausdehnt.

- In allen Bohrlöchern wurde die Goldmineralisierung durchteuft, wobei die Bohrungen auf eine flache Goldmineralisierung innerhalb der Oxid-, Übergangs- und oberflächennahen Frischgesteinshorizonte abzielten.

Der Schwerpunkt des laufenden, 45.000 m umfassenden Bohrprogramms auf Enchi liegt auf der Ressourcenerweiterung und auf Ergänzungsbohrungen, um vermutete Ressourcen in die angedeutete Kategorie hochzustufen. Das Bohrprogramm befindet sich nun in Phase 2, deren Schwerpunkt auf der Entdeckung und dem Ressourcenwachstum liegt, einschließlich Bohrungen, die Explorationsziele in früherem Stadium anpeilen, sowie Bohrungen, deren Schwerpunkt auf der Definierung des Ressourcenwachstumspotenzials in der Tiefe und entlang des Streichens liegt. Der Schwerpunkt der abgeschlossenen ersten Bohrphase lag auf den Bohrungen, die für die Hochstufung der Ressourcen erforderlich sind, bevor im Laufe dieses Jahres eine Vormachbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden soll.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte dazu wie folgt: „Die vor kurzem abgeschlossenen Bohrungen in Kwakyekrom unterstreichen weiterhin das Potenzial für Ressourcenwachstum auf Enchi; diese Ergebnisse verdeutlichen die Möglichkeit, die derzeitige Lagerstätte in Kwakyekrom sowohl im Bereich der oberflächennahen Mineralisierung als auch in der Tiefe zu erweitern. Diese Bohrungen definieren weiter die Kontinuität der Goldmineralisierung entlang der Ränder der derzeitigen Gruben, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung in Kwakyekrom begrenzen, und erweitern gleichzeitig die bekannte Mineralisierung sowohl nach Norden als auch nach Süden. Wir freuen uns darauf, das Wachstumspotenzial unseres Goldprojekts Enchi in Ghana durch Bohrungen weiter zu bekräftigen und das Projekt gleichzeitig in Richtung einer Vormachbarkeitsstudie im ersten Halbjahr 2026 voranzubringen.“

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von 24 RC-Bohrlöchern über insgesamt 3.843 Meter (KKRC085A bis KKRC108) gemeldet, die auf die Goldlagerstätte Kwakyekrom abzielten, wobei in allen Bohrlöchern eine Goldmineralisierung durchteuft wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Bohrprogramms 2024/2025 auf Enchi 28.940 Meter in 231 Bohrlöchern erfasst, wobei 98,7 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchteuft haben.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus den 24 Bohrlöchern des Bohrprogramms, über die in dieser Meldung berichtet wird:

Tabelle 1 – Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) KKRC099 Kwakyekrom 112,0 134,0 22,0 1,08 einschließlich 126,0 133,0 7,0 2,78 KKRC085A Kwakyekrom 88,0 103,0 15,0 1,29 KKRC100 Kwakyekrom 8,0 19,0 11,0 1,39 KKRC088 Kwakyekrom 93,0 103,0 10,0 0,96 KKRC098 Kwakyekrom 25,0 40,0 15,0 0,60 einschließlich 33,0 37,0 4,0 1,65 und 214,0 215,0 1,0 6,41 KKRC093 Kwakyekrom 56,0 58,0 2,0 2,05 und 113,0 125,0 12,0 0,57

Anmerkungen:

Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse; Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75–85 %, und Längengewichtete Durchschnittswerte von ungekürzten Analyseergebnissen

Ein Lageplan mit den Standorten der Bohrlöcher kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5936/2025_11_04-ncau-nr-ench ...

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Höhepunkten der Bohrlöcher KKRC085A, KKRC086, KKRC093, KKRC098, KKRC099 und KKRC100 können hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5936/2025_11_04-ncau-crossse ...

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Details der Bohrlöcher, kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5936/2025_11_04-ncau-enchi-2 ...

Bohrungen in der Goldlagerstätte Kwakyekrom

In der Goldlagerstätte Kwakyekrom wurden die Bohrlöcher KKRC085A bis KKRC108 (24 RC-Bohrlöcher über insgesamt 3.843 m) abgeschlossen, die auf die nördlichen und südlichen Erweiterungen der mineralisierten Struktur abzielten. Die Bohrungen zielten auf die flache Mineralisierung ab und legten den Fokus auf die Erweiterung der Lagerstätte und der bekannten Ressourcen. Die RC-Bohrungen in Kwakyekrom bestanden aus Abschnitten in einem Abstand von 50 Metern, wobei die Bohrlöcher alle 25 Meter entlang der Abschnitte angeordnet waren. Die Bohrungen zielten auf eine flache Mineralisierung ab, wobei die Bohrlöcher eine maximale vertikale Tiefe von 120 Metern erreichten. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher verteilen sich auf 12 separate Abschnitte, die sich über eine Streichlänge von 2 Kilometern erstrecken und (1) die nördliche Erweiterung, (2) den nördlichen Rand der Ressourcengrube, (3) den südlichen Rand der Ressourcengrube und (4) die südliche Erweiterung umfassen.

An der nördlichen Erweiterung der Goldlagerstätte Kwakyekrom wurden 11 RC-Bohrlöcher über insgesamt 1.968 m (KKRC085A bis KKRC091, KKRC096, KKRC098, KKRC099, KKRC108) gebohrt. Bei den Bohrungen wurde eine Reihe von subparallelen Strukturen durchteuft, in denen die Goldmineralisierung in diesem Bereich lagert. KKRC099 durchteufte 1,08 g/t Au über 22,0 m ab 112 m, einschließlich eines höhergradigen Intervalls mit 2,78 g/t Au über 7,0 m ab 126 m. KKRC085A, 150 Meter nördlich von KKRC099 gelegen und das nördlichste Bohrloch, das bisher im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms in Kwakyekrom gebohrt wurde, durchteufte 1,29 g/t Au über 15,0 m ab 88 m. KKRC088, mit dem unterhalb der flachen Grube erkundet wurde, die derzeit die Mineralressourcenschätzung in Kwakyekrom begrenzt, erweiterte die Goldmineralisierung in die Tiefe und durchteufte 0,96 g/t Au über 10,0 m ab 93 m. Auch KKRC089, das 50 Meter südlich von KKRC088 gebohrt wurde, erweiterte die Mineralisierung in die Tiefe und durchteufte 0,47 g/t Au über 18,0 m ab 87 m.

Am nördlichen Rand der Grube, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung in Kwakyekrom begrenzt, wurden 6 RC-Bohrlöcher über insgesamt 825 m (KKRC092 bis KKRC095, KKRC097B, KKRC100) gebohrt. Bei diesen Bohrungen wurde eine Reihe von eng beieinander liegenden goldmineralisierten Strukturen durchteuft. KKRC100 durchteufte 1,39 g/t Au über 11,0 m ab 8 m und 0,97 g/t Au über 5,0 m ab 109 m. Als weitere Ergebnisse in diesem Gebiet sind zu nennen: KKRC093 mit 0,57 g/t Au über 12,0 m ab 113 m und 2,05 g/t Au über 2,0 m ab 56 m sowie KKRC092 mit 0,84 g/t Au über 6,0 m ab 91 m und 0,90 g/t Au über 4,0 m ab 58 m.

Am südlichen Rand der Grube, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung in Kwakyekrom begrenzt, wurden 3 RC-Bohrlöcher über insgesamt 438 m (KKRC101 bis KKRC103) gebohrt. KKRC102 durchteufte sowohl oberflächennahe als auch tiefer liegende goldmineralisierte Strukturen mit 0,42 g/t Au über 10,0 m ab 25 m und 0,29 g/t Au über 20,0 m ab 60 m.

4 RC-Bohrlöcher über insgesamt 612 m (KKRC104 bis KKRC107) wurden gebohrt, um die südliche Erweiterung der Goldlagerstätte Kwakyekrom zu untersuchen. KKRC104 durchteufte mehrere goldmineralisierte Strukturen, unter anderem 0,35 g/t Au über 18,0 m ab 67 m und 0,34 g/t Au über 22,0 m ab 91 m.

Die vor kurzem in Kwakyekrom abgeschlossenen Bohrungen bestätigen weiterhin die Kontinuität der Hauptstrukturen, die die Goldlagerstätte Kwakyekrom umfassen, entlang der Streichrichtung und des Einfallens. Die Mächtigkeit und die Goldgehalte dieser Bohrergebnisse stimmen mit früheren in Kwakyekrom durchgeführten Bohrungen überein. Diese Bohrungen bestätigen auch weiterhin das Potenzial für ein Ressourcenwachstum auf Enchi, sowohl durch Bohrungen in bekannten Lagerstätten als auch in Zielgebieten des frühen Stadiums, die auf dem gesamten Gebiet des großflächigen Konzessionsgebiets identifiziert wurden.

Arbeitsprogramm 2024/2025 auf Enchi

Auf Enchi wird derzeit ein 45.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt, das auf oberflächennahe Oxid- und flache frische Mineralisierungen abzielt. Primäres Ziel der ersten Phase des Bohrprogramms waren Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei sich der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms auf die beiden größten Lagerstätten bei Enchi, Boin und Sewum, konzentrierte. Die Verbesserung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcenschätzung auf Enchi ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklungsarbeiten, die vor der Beauftragung einer Vormachbarkeitsstudie für das Projekt abgeschlossen werden müssen. Nachdem die erste Bohrphase abgeschlossen ist, wird sich die zweite Phase des Bohrprogramms 2024–2025 auf die Definition des Ressourcenwachstums entlang der Streichrichtung bestehender Lagerstätten und auf Diamantbohrungen konzentrieren, die auf höhergradiges Potenzial in der Tiefe abzielen. Alle Lagerstättenbereiche und vorläufigen Ressourcenziele auf Enchi bleiben entlang der Streichrichtung und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum in dem gesamten großflächigen Konzessionsgebiet ermöglicht.

Neben den Bohrungen werden auf Enchi derzeit Entwicklungsarbeiten zur Unterstützung einer Vormachbarkeitsstudie durchgeführt, unter anderem metallurgische und hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen.

Goldlagerstätte Kwakyekrom

Kwakyekrom ist eine der vier Lagerstätten, die Teil der Mineralressourcenschätzung auf Enchi sind (Kwakyekrom verfügt über eine vermutete Mineralressource von 4,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,72 g/t Au und enthält 97.700 Unzen). Kwakyekrom liegt 15 Kilometer südöstlich der Stadt Enchi und verfügt über nahe gelegene Straßen, Stromversorgung und weitere Zufahrtswege durch eine Reihe von Bohrstraßen. Kwakyekrom liegt südlich von Nyam, wobei die Kwakyekrom-Struktur als Erweiterung der Nyam-Struktur interpretiert wird. Bisher wurden ca. 40 % der Goldanomalie im Boden in Kwakyekrom noch nicht durch Bohrungen erkundet, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher in Kwakyekrom ausgeführten Bohrlöcher nur 80 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 – Details der Bohrstandorte auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m) KKRC085A 529000 635363 85 298 -60 180 KKRC086 528942 635392 104 298 -60 122 KKRC087 528929 635332 109 298 -60 150 KKRC088 528945 635255 102 298 -60 174 KKRC089 528968 635307 100 298 -60 228 KKRC090 528899 635167 102 298 -60 240 KKRC091 528796 635102 112 298 -60 120 KKRC092 528633 634835 130 298 -60 126 KKRC093 528695 634878 132 298 -60 125 KKRC094 528762 634990 130 298 -60 102 KKRC095 528771 634927 128 298 -60 168 KKRC096 528816 634982 117 298 -60 180 KKRC097B 528779 634878 116 298 -60 78 KKRC098 528890 635212 101 298 -60 220 KKRC099 528934 635195 104 298 -60 240 KKRC100 528748 634846 126 298 -60 226 KKRC101 528521 634486 102 298 -60 192 KKRC102 528458 634419 115 298 -60 114 KKRC103 528430 634374 121 298 -60 132 KKRC104 528415 634306 130 298 -60 150 KKRC105 528387 634272 137 298 -60 150 KKRC106 528353 634248 147 298 -60 132 KKRC107 528390 634223 148 298 -60 180 KKRC108 528786 635064 127 298 -60 114

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 Unzen Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 Unzen enthält. Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 („NI 43-101“) integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project” vom 7. Juni 2024 mit Wirksamkeitsdatum 24. April 2024, der für Newcore von Preetham Nayak, P.Eng., Ryda Peung, P.Eng., und Zunedbhai Shaikh, P.Eng., von Lycopodium Minerals Canada Ltd., erstellt wurde; Kerrine Azougarh, P.Eng., von Micon International Limited; und Simon Meadows Smith, P.Eng. / P.Geo., von SEMS Exploration gemäß NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Simon Meadows Smith ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige („QP“) gemäß NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks 50-g-Brandprobe auf Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15%ige Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2024 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können", „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

