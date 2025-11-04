    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    GOLDMAN SACHS stuft Axa auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 45 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Seine Ergebnisprognosen von 2026 bis 2029 sinken aufgrund geringerer Prämien in der Sach- und Unfallversicherung./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:03 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 37,47EUR auf Tradegate (04. November 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Andrew Baker
    Analysiertes Unternehmen: Axa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44,50
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
