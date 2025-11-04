Mittelstand beweist Resilienz in konjunkturell schweren Zeiten

Frankfurt am Main (ots) -



- So viele Beschäftigte im deutschen Mittelstand wie noch nie - erstmals mehr

als 33 Millionen

- Gesamtumsätze der kleinen und mittleren Unternehmen legen leicht zu

- Investitionsneigung verharrt auf sehr niedrigem Niveau



Trotz großen konjunkturellen Gegenwinds haben sich die mittelständischen

Unternehmen in Deutschland zuletzt als stabil erwiesen. Die Gesamtumsätze der

3,87 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen stiegen im Jahr 2024 leicht um

zwei Prozent auf 5,2 Billionen Euro. Preisbereinigt ergab sich zwar ein leichtes

Minus von einem Prozent - ein Jahr zuvor hatte das Minus aber noch bei zehn

Prozent gelegen.







Beschäftigungsmotor der deutschen Wirtschaft . Noch nie fanden so viele Menschen

ihren Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen: Die Beschäftigtenzahl

stieg um 207.000 auf 33,01 Millionen Personen. In den vergangenen zwanzig Jahren

hat die Erwerbstätigkeit im Mittelstand damit um rund sieben Millionen Personen

zugenommen.



Das sind Ergebnisse des KfW-Mittelstandspanels , der einzigen repräsentativen

Erhebung für den gesamten deutschen Mittelstand. Dafür werden Unternehmen mit

einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro befragt. Die Umfrage fand von Februar

bis Juni 2025 statt, zudem gab es eine Sonderbefragung im September 2025.



Die Unternehmen steigerten die durchschnittliche Eigenkapitalquote im Jahr 2024

wieder leicht auf 30,7 Prozent. Der Anteil schwach kapitalisierter

Mittelständler mit Eigenkapitalquoten von unter zehn Prozent sank deutlich um

5,2 Prozentpunkte auf 28,4 Prozent. Eine negative Eigenkapitalquote wiesen nur

noch sechs Prozent der Unternehmen auf, ein Jahr zuvor waren es noch doppelt so

viele gewesen.



"Der öffentliche Fokus liegt in Deutschland häufig auf den großen Unternehmen.

Dabei sind es die kleinen und mittleren Unternehmen, die den Wirtschaftsstandort

Deutschland maßgeblich prägen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

"Wichtig ist es daher, dass die Politik diese Unternehmen bei Bürokratieabbau,

Investitionserleichterungen und Kostenreduzierungen stets mitdenkt."



Die Profitabilität der Unternehmen zeigte sich stabil, die durchschnittliche

Umsatzrendite lag 2024 bei 7,0 Prozent. Das heißt, dass ein Unternehmen mit

jedem Euro Umsatz sieben Cent Gewinn erwirtschaftete. Im historischen Vergleich

liegt die Rentabilität damit deutlich über den Werten der 2000er Jahre, aber

unter jenen der Jahre 2015 bis 2021. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die mittelständischen Unternehmen präsentierten sich erneut alsBeschäftigungsmotor der deutschen Wirtschaft . Noch nie fanden so viele Menschenihren Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen: Die Beschäftigtenzahlstieg um 207.000 auf 33,01 Millionen Personen. In den vergangenen zwanzig Jahrenhat die Erwerbstätigkeit im Mittelstand damit um rund sieben Millionen Personenzugenommen.Das sind Ergebnisse des KfW-Mittelstandspanels , der einzigen repräsentativenErhebung für den gesamten deutschen Mittelstand. Dafür werden Unternehmen miteinem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro befragt. Die Umfrage fand von Februarbis Juni 2025 statt, zudem gab es eine Sonderbefragung im September 2025.Die Unternehmen steigerten die durchschnittliche Eigenkapitalquote im Jahr 2024wieder leicht auf 30,7 Prozent. Der Anteil schwach kapitalisierterMittelständler mit Eigenkapitalquoten von unter zehn Prozent sank deutlich um5,2 Prozentpunkte auf 28,4 Prozent. Eine negative Eigenkapitalquote wiesen nurnoch sechs Prozent der Unternehmen auf, ein Jahr zuvor waren es noch doppelt soviele gewesen."Der öffentliche Fokus liegt in Deutschland häufig auf den großen Unternehmen.Dabei sind es die kleinen und mittleren Unternehmen, die den WirtschaftsstandortDeutschland maßgeblich prägen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW."Wichtig ist es daher, dass die Politik diese Unternehmen bei Bürokratieabbau,Investitionserleichterungen und Kostenreduzierungen stets mitdenkt."Die Profitabilität der Unternehmen zeigte sich stabil, die durchschnittlicheUmsatzrendite lag 2024 bei 7,0 Prozent. Das heißt, dass ein Unternehmen mitjedem Euro Umsatz sieben Cent Gewinn erwirtschaftete. Im historischen Vergleichliegt die Rentabilität damit deutlich über den Werten der 2000er Jahre, aberunter jenen der Jahre 2015 bis 2021.