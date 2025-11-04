    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mittelstand beweist Resilienz in konjunkturell schweren Zeiten

    Frankfurt am Main (ots) -

    - So viele Beschäftigte im deutschen Mittelstand wie noch nie - erstmals mehr
    als 33 Millionen
    - Gesamtumsätze der kleinen und mittleren Unternehmen legen leicht zu
    - Investitionsneigung verharrt auf sehr niedrigem Niveau

    Trotz großen konjunkturellen Gegenwinds haben sich die mittelständischen
    Unternehmen in Deutschland zuletzt als stabil erwiesen. Die Gesamtumsätze der
    3,87 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen stiegen im Jahr 2024 leicht um
    zwei Prozent auf 5,2 Billionen Euro. Preisbereinigt ergab sich zwar ein leichtes
    Minus von einem Prozent - ein Jahr zuvor hatte das Minus aber noch bei zehn
    Prozent gelegen.

    Die mittelständischen Unternehmen präsentierten sich erneut als
    Beschäftigungsmotor der deutschen Wirtschaft . Noch nie fanden so viele Menschen
    ihren Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen: Die Beschäftigtenzahl
    stieg um 207.000 auf 33,01 Millionen Personen. In den vergangenen zwanzig Jahren
    hat die Erwerbstätigkeit im Mittelstand damit um rund sieben Millionen Personen
    zugenommen.

    Das sind Ergebnisse des KfW-Mittelstandspanels , der einzigen repräsentativen
    Erhebung für den gesamten deutschen Mittelstand. Dafür werden Unternehmen mit
    einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro befragt. Die Umfrage fand von Februar
    bis Juni 2025 statt, zudem gab es eine Sonderbefragung im September 2025.

    Die Unternehmen steigerten die durchschnittliche Eigenkapitalquote im Jahr 2024
    wieder leicht auf 30,7 Prozent. Der Anteil schwach kapitalisierter
    Mittelständler mit Eigenkapitalquoten von unter zehn Prozent sank deutlich um
    5,2 Prozentpunkte auf 28,4 Prozent. Eine negative Eigenkapitalquote wiesen nur
    noch sechs Prozent der Unternehmen auf, ein Jahr zuvor waren es noch doppelt so
    viele gewesen.

    "Der öffentliche Fokus liegt in Deutschland häufig auf den großen Unternehmen.
    Dabei sind es die kleinen und mittleren Unternehmen, die den Wirtschaftsstandort
    Deutschland maßgeblich prägen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
    "Wichtig ist es daher, dass die Politik diese Unternehmen bei Bürokratieabbau,
    Investitionserleichterungen und Kostenreduzierungen stets mitdenkt."

    Die Profitabilität der Unternehmen zeigte sich stabil, die durchschnittliche
    Umsatzrendite lag 2024 bei 7,0 Prozent. Das heißt, dass ein Unternehmen mit
    jedem Euro Umsatz sieben Cent Gewinn erwirtschaftete. Im historischen Vergleich
    liegt die Rentabilität damit deutlich über den Werten der 2000er Jahre, aber
    unter jenen der Jahre 2015 bis 2021.
