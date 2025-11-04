Stromsteuer
Gesetzgeber muss Gleichbehandlung sicherstellen / Biomasse und Agrarhandel nicht benachteiligen
Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) begrüßt die Pläne der
Bundesregierung, Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie des
produzierenden Gewerbes dauerhaft von der Stromsteuer zu entlasten. Das stärkt
die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Branchen. Doch der aktuelle
Gesetzentwurf greift zu kurz und droht, zentrale Akteure der Wertschöpfungskette
auszuschließen.
Für den DRV hat Präsident Franz-Josef Holzenkamp am gestrigen Montagnachmittag
als Sachverständiger an der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des
Bundestages teilgenommen. "Die Stromsteuerentlastung ist richtig, muss aber
konsequent, fair und zukunftsfest umgesetzt werden," betont der DRV-Präsident.
"Nur so bleibt die Wertschöpfungskette Lebensmittel leistungsfähig und die
Energiewende im ländlichen Raum auf Kurs."
Die geplante Streichung von Biomasse als erneuerbare Energiequelle lehnt der DRV
ab. Das Argument eines erhöhten Bürokratieaufwands überzeugt nicht. Betreiber
großer Anlagen verfügen längst über die notwendigen Nachhaltigkeitszertifikate.
"Biomasse ist der Inbegriff für erneuerbare Energien und zentral für die
Energiewende im ländlichen Raum. Eine steuerliche Schlechterstellung wäre ein
Rückschritt und widerspricht den energie- und klimapolitischen Zielen der
Bundesregierung", so Holzenkamp.
Auch beim Agrarhandel sieht der DRV Nachbesserungsbedarf: "Der Agrarhandel
übernimmt heute viele energieintensive Aufgaben, die früher auf
landwirtschaftlichen Betrieben stattfanden - etwa Erfassung, Reinigung, Kühlung
und Einlagerung von Getreide und Raps. Es ist nicht nachvollziehbar, dass sie
steuerlich anders behandelt werden als die Landwirtschaft selbst," erklärt der
DRV-Präsident. Der Gesetzgeber müsse den Agrarhandel in der
Wirtschaftszweigklassifikation gleichstellen. "Es geht uns nicht um weitere
Ausnahmen, sondern um eine Gleichbehandlung," stellt Holzenkamp klar.
Über den DRV
Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen
der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der
Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.635 DRV-Mitgliedsunternehmen in
der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen
Erzeugnissen mit rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von
77,8 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und
damit Eigentümer der Genossenschaften.
Pressekontakt:
Paul Eschenhagen
Deutscher Raiffeisenverband e.V.
stv. Pressesprecher
Pariser Platz 3
10117 Berlin
Tel.: +49 30 856214-473
mailto:presse@drv.raiffeisen.de
http://www.raiffeisen.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/6151099
OTS: Deutscher Raiffeisenverband
