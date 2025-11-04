Gesetzgeber muss Gleichbehandlung sicherstellen / Biomasse und Agrarhandel nicht benachteiligen

Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) begrüßt die Pläne der

Bundesregierung, Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie des

produzierenden Gewerbes dauerhaft von der Stromsteuer zu entlasten. Das stärkt

die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Branchen. Doch der aktuelle

Gesetzentwurf greift zu kurz und droht, zentrale Akteure der Wertschöpfungskette

auszuschließen.



Für den DRV hat Präsident Franz-Josef Holzenkamp am gestrigen Montagnachmittag

als Sachverständiger an der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des

Bundestages teilgenommen. "Die Stromsteuerentlastung ist richtig, muss aber

konsequent, fair und zukunftsfest umgesetzt werden," betont der DRV-Präsident.

"Nur so bleibt die Wertschöpfungskette Lebensmittel leistungsfähig und die

Energiewende im ländlichen Raum auf Kurs."





Die geplante Streichung von Biomasse als erneuerbare Energiequelle lehnt der DRV

ab. Das Argument eines erhöhten Bürokratieaufwands überzeugt nicht. Betreiber

großer Anlagen verfügen längst über die notwendigen Nachhaltigkeitszertifikate.

"Biomasse ist der Inbegriff für erneuerbare Energien und zentral für die

Energiewende im ländlichen Raum. Eine steuerliche Schlechterstellung wäre ein

Rückschritt und widerspricht den energie- und klimapolitischen Zielen der

Bundesregierung", so Holzenkamp.



Auch beim Agrarhandel sieht der DRV Nachbesserungsbedarf: "Der Agrarhandel

übernimmt heute viele energieintensive Aufgaben, die früher auf

landwirtschaftlichen Betrieben stattfanden - etwa Erfassung, Reinigung, Kühlung

und Einlagerung von Getreide und Raps. Es ist nicht nachvollziehbar, dass sie

steuerlich anders behandelt werden als die Landwirtschaft selbst," erklärt der

DRV-Präsident. Der Gesetzgeber müsse den Agrarhandel in der

Wirtschaftszweigklassifikation gleichstellen. "Es geht uns nicht um weitere

Ausnahmen, sondern um eine Gleichbehandlung," stellt Holzenkamp klar.



Über den DRV



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen

der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der

Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.635 DRV-Mitgliedsunternehmen in

der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen

Erzeugnissen mit rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von

77,8 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und

damit Eigentümer der Genossenschaften.



Pressekontakt:



Paul Eschenhagen

Deutscher Raiffeisenverband e.V.

stv. Pressesprecher

Pariser Platz 3

10117 Berlin

Tel.: +49 30 856214-473

mailto:presse@drv.raiffeisen.de

http://www.raiffeisen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/6151099

OTS: Deutscher Raiffeisenverband







