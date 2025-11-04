    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTV Group AktievorwärtsNachrichten zu STV Group

    Gesetzgeber muss Gleichbehandlung sicherstellen / Biomasse und Agrarhandel nicht benachteiligen

    Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) begrüßt die Pläne der
    Bundesregierung, Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie des
    produzierenden Gewerbes dauerhaft von der Stromsteuer zu entlasten. Das stärkt
    die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Branchen. Doch der aktuelle
    Gesetzentwurf greift zu kurz und droht, zentrale Akteure der Wertschöpfungskette
    auszuschließen.

    Für den DRV hat Präsident Franz-Josef Holzenkamp am gestrigen Montagnachmittag
    als Sachverständiger an der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des
    Bundestages teilgenommen. "Die Stromsteuerentlastung ist richtig, muss aber
    konsequent, fair und zukunftsfest umgesetzt werden," betont der DRV-Präsident.
    "Nur so bleibt die Wertschöpfungskette Lebensmittel leistungsfähig und die
    Energiewende im ländlichen Raum auf Kurs."

    Die geplante Streichung von Biomasse als erneuerbare Energiequelle lehnt der DRV
    ab. Das Argument eines erhöhten Bürokratieaufwands überzeugt nicht. Betreiber
    großer Anlagen verfügen längst über die notwendigen Nachhaltigkeitszertifikate.
    "Biomasse ist der Inbegriff für erneuerbare Energien und zentral für die
    Energiewende im ländlichen Raum. Eine steuerliche Schlechterstellung wäre ein
    Rückschritt und widerspricht den energie- und klimapolitischen Zielen der
    Bundesregierung", so Holzenkamp.

    Auch beim Agrarhandel sieht der DRV Nachbesserungsbedarf: "Der Agrarhandel
    übernimmt heute viele energieintensive Aufgaben, die früher auf
    landwirtschaftlichen Betrieben stattfanden - etwa Erfassung, Reinigung, Kühlung
    und Einlagerung von Getreide und Raps. Es ist nicht nachvollziehbar, dass sie
    steuerlich anders behandelt werden als die Landwirtschaft selbst," erklärt der
    DRV-Präsident. Der Gesetzgeber müsse den Agrarhandel in der
    Wirtschaftszweigklassifikation gleichstellen. "Es geht uns nicht um weitere
    Ausnahmen, sondern um eine Gleichbehandlung," stellt Holzenkamp klar.

    Über den DRV

    Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen
    der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der
    Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.635 DRV-Mitgliedsunternehmen in
    der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen
    Erzeugnissen mit rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von
    77,8 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und
    damit Eigentümer der Genossenschaften.

    Pressekontakt:

    Paul Eschenhagen
    Deutscher Raiffeisenverband e.V.
    stv. Pressesprecher
    Pariser Platz 3
    10117 Berlin
    Tel.: +49 30 856214-473
    mailto:presse@drv.raiffeisen.de
    http://www.raiffeisen.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/6151099
    OTS: Deutscher Raiffeisenverband




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
