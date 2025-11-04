Southern Cross Gold gibt Michael Frame als CFO bekannt

4. November 2025 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-pr ... -) gibt die Beförderung und Ernennung von Herrn Michael Frame zum Chief Financial Officer („CFO“) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Frame kam im Juli 2025 als Finanzcontroller zu SXGC und ersetzt Herrn Nick DeMare, der seit 2007 als CFO des Unternehmens tätig war und weiterhin in neuer Funktion als Manager – Canadian Financial Operations bei SXGC arbeiten wird.

Als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von SXGC wird Herr Frame für alle Bereiche der Finanz- und Rechnungslegung, Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Kapitalplanung verantwortlich sein. Herr Frame verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in kaufmännischen und finanziellen Funktionen bei Gold- und Kupferbergbauunternehmen. Er hat umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Positionen vor Ort in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum gesammelt. Bevor er zu SXGC kam, war er Chief Financial Officer bei AIC Mines Limited, einem an der australischen Börse notierten Unternehmen, wo er die kaufmännischen und finanziellen Funktionen aufbaute und leitete. Vor seiner Tätigkeit bei AIC Mines Limited war er Group Finance Manager bei Evolution Mining Limited, einem der größten Goldproduzenten Australiens, wo er die Bereiche Rechnungswesen, Managementberichterstattung, Shared Services und konzernweite Gehaltsabrechnung leitete. Herr Frame hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre und ein Graduierten-Diplom in Materialwissenschaften von der Monash University. Er ist Mitglied der CPA Australia und Mitglied der AusIMM.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: „Im Namen des Vorstands möchte ich Michael zu seiner Beförderung zum Chief Financial Officer von Southern Cross Gold Consolidated gratulieren. Seit seinem Eintritt in unser Unternehmen im Juli 2025 hat Michael eng mit unserem Führungsteam in Australien und Kanada zusammengearbeitet und sich schnell ein tiefes Verständnis für unsere Geschäftstätigkeit und unsere strategische Vision angeeignet.