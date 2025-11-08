Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 37-2025

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

eine gesunde Konsolidierung bei den heiß gelaufenen Edelmetallen haben wir in den vergangenen Tagen gesehen. Der Weg für weitere Preis- und Kursanstiege ist jedoch schon bereitet, etwa durch die weiteren Zinssenkungen in den USA. Wir sind für eine Jahresendrallye guter Dinge!

Aktie im Fokus

Arizona Sonoran Copper veröffentlicht Top-Vor-Machbarkeitsstudie

Arizona Sonoran Copper veröffentlichte jüngst die Ergebnisse ihrer Vor-Machbarkeitsstudie für das Cactus-Projekt in Arizona. Die PFS weist eine geplante durchschnittliche Jahresproduktion von rund 103.000 Tonnen Kupfer über die ersten zehn Jahre eines insgesamt 22-jährigen Minenlebens aus. Der Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern wird bei einem angenommenen Kupferpreis von 4,25 US$ je Pfund und einem Diskontsatz von 8 % mit 2,3 Milliarden US$ angegeben, während sich die Anfangsinvestition (CAPEX) auf etwa 977 Millionen US$ beläuft. Die interne Kapitalverzinsung (IRR) liegt laut Studie bei 23 % nach Steuern, mit einer geschätzten Amortisationsdauer von rund 5,3 Jahren. Diese Kennzahlen verdeutlichen, dass das Projekt sowohl technisch als auch wirtschaftlich robust aufgestellt ist.

News: Die Vor-Machbarkeitsstudie für Arizona Sonoran liefert außergewöhnliche Ergebnisse für das Cactus-Projekt und skizziert eine langlebige, kostengünstige Kupferproduktion in Arizona

Unternehmensnews

Aurania Resources unterzeichnet Absichtserklärung für Projekt mit kritischen Metallen

Ziel der Absichtserklärung ist es, die umfangreichen Abraumhalden der ehemaligen Asbestmine von Balangero und Corio auf eine potenziell wirtschaftlich rentable Gewinnung von wertvollem Nickel und Kobalt zu untersuchen.

News: Aurania unterzeichnet Absichtserklärung mit RSA S.R.L. und Firestone Ventures Inc. zur Bewertung eines potenziellen Projekts für kritische Metalle in Europa

Endeavour Silver: Terronera in der kommerziellen Produktionsphase!

Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, ist sowohl der Erzabbau als auch die Verarbeitung derart hochgefahren worden, dass durchschnittlich 90% der vorgesehenen Nennkapazität von 2.000 Tonnen pro Tag konsequent übertroffen werden konnte.

News: Endeavour Silver gibt Beginn der kommerziellen Produktion im Bergbaubetrieb Terronera bekannt

GoldMining stößt auf mehrere Goldzonen

Neue Explorationsfunde in vier neuen Goldprospektionsgebieten innerhalb eines Radius von 3,5 Kilometern um die bestehende Lagerstätte São Jorge ergaben unter anderem 1 Meter mit 5,98 Gramm pro Tonne Gold.

News: GoldMining meldet erste Bohrergebnisse vom São Jorge-Projekt in Brasilien und bestätigt gleich mehrere neue mineralisierte Ziele

GoldRoyalty vermeldet Rekordumsatz

GoldRoyalty hat im dritten Quartal 2025 einen Rekordumsatz sowie einen Rekordwert bei Gesamtumsatz, Erlösen aus Landvereinbarungen und Zinsen erzielt.

News: Gold Royalty meldet Rekordumsatz sowohl für das Quartal als auch für das bisherige Geschäftsjahr

GoldX2 stößt auf überlangen mineralisierten Trend

GoldX2 Mining berichtete kürzlich, dass systematische geochemische Probenahmen des Grundgesteins und geophysikalische Fingerabdrücke mehrere Prospekte im Deaty-Trend identifiziert haben, die eine 5 Kilometer lange Zone mit Goldanomalien innerhalb von vier primären Zielen umfassen.

News: Gold X2 definiert 5 Kilometer langen anomalen mineralisierten Trend südlich der Goldlagerstätte Moss

Sierra Madre Gold and Silver startet richtungsweisendes Bohrprogramm

Die Gesellschaft gab jüngst bekannt, dass die Explorationsarbeiten im östlichen Bezirk des Silber-Gold-Projekts Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico begonnen haben.

News: Sierra Madre startet 3,5 Millionen US-Dollar umfassendes Explorationsprogramm im östlichen Bezirk des Projekts Guitarra

