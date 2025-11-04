    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    MEDICA 2025 zieht Jungunternehmen aus aller Welt an

    Düsseldorf (ots) - Start-up-Vibes in Düsseldorf: Zur MEDICA 2025
    (https://www.medica.de) verwandelt sich vom 17. bis 20. November das
    Messegelände wieder zum zentralen Treffpunkt insbesondere auch für die
    internationale Healthcare-Gründerszene. Ob Deutschland, Italien, Schweden,
    Polen, Spanien oder die USA - hunderte Start-ups aus aller Welt präsentieren
    ihre Ideen und Produkte im Rahmen der Weltleitmesse für die
    Gesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie, viele davon mit einer
    Rekordbeteiligung gebündelt im MEDICA START-UP PARK
    (https://www.medica.de/msup1) in Halle 12.

    Zwei besondere Highlights markieren die Pitch-Finale des diesjährigen
    "HEALTHCARE INNOVATION WORLD CUP" (17.11.) und der 14. MEDICA START-UP
    COMPETITION (18.11.). Aus mehr als 480 Bewerbungen haben es die besten Teams in
    die Finale geschafft und kämpfen damit nun auf der Bühne des MEDICA INNOVATION
    FORUM (https://www.medica.de/mif1) (in Halle 12) um den Sieg und den
    inoffiziellen Titel "Winner among winners". Eine hochkarätige Jury aus
    Wirtschaft, Wissenschaft und Investmentbereich bewertet die innovativsten
    Start-ups, zum Beispiel bei der MEDICA START-UP COMPETITION in den Kategorien
    Robotik, Gesundheits-Apps, Labordiagnostik, KI und "Sonstige Innovationen".

    "Start-ups bringen die nötige Dynamik und Kreativität in die Gesundheitsbranche.
    Die MEDICA bietet ihnen dafür die perfekte globale Bühne," blickt Carmen Berger,
    Director MEDICA der Messe Düsseldorf, den finalen Pitches und Start-up-Neuheiten
    gespannt entgegen.

    KI spürt Sepsis auf und erkennt Burn-out an der Stimme

    Zu den Finalisten zählt etwa Aisthesis Medical aus Großbritannien. Das Start-up
    hat in einer aktuellen Finanzierungsrunde 1,2 Millionen US-Dollar eingesammelt,
    um seine Entwicklung "VIOSync Sepsis Prediction Index" voranzutreiben und damit
    Leben zu retten. Die Plattform nutzt Krankenhausdaten, um mithilfe erklärbarer
    KI ("XAI") den Beginn einer Sepsis bis zu 48 Stunden im Voraus zu erkennen. Die
    behandelnde Ärzteschaft gewinnt dadurch wertvolle Zeit.

    Ebenso beeindruckend: Prometheus MedTech.AI aus Polen will angeborene Herzfehler
    schon im Mutterleib aufspüren. Mit cloudbasierten KI-Systemen analysiert das
    Start-up Ultraschallvideos aus der Schwangerschaft und erkennt Auffälligkeiten
    frühzeitig - ein potenzieller Gamechanger in der Pränataldiagnostik.

    Und Virtuosis AI aus Frankreich sorgt im wahrsten Wortsinn für Gesprächsstoff:
    Die Technologie analysiert über 400 stimmliche Parameter, um Anzeichen von
    Burn-out oder Stress zu erkennen. Es zählt also nicht was gesagt wird, sondern
    wie. Das System lässt sich als Plug-in in Microsoft Teams integrieren und wurde
    Seite 1 von 2 


    1 im Artikel enthaltener Wert
