Start-up-Spirit für die Medizin der Zukunft
MEDICA 2025 zieht Jungunternehmen aus aller Welt an
Düsseldorf (ots) - Start-up-Vibes in Düsseldorf: Zur MEDICA 2025
(https://www.medica.de) verwandelt sich vom 17. bis 20. November das
Messegelände wieder zum zentralen Treffpunkt insbesondere auch für die
internationale Healthcare-Gründerszene. Ob Deutschland, Italien, Schweden,
Polen, Spanien oder die USA - hunderte Start-ups aus aller Welt präsentieren
ihre Ideen und Produkte im Rahmen der Weltleitmesse für die
Gesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie, viele davon mit einer
Rekordbeteiligung gebündelt im MEDICA START-UP PARK
(https://www.medica.de/msup1) in Halle 12.
Zwei besondere Highlights markieren die Pitch-Finale des diesjährigen
"HEALTHCARE INNOVATION WORLD CUP" (17.11.) und der 14. MEDICA START-UP
COMPETITION (18.11.). Aus mehr als 480 Bewerbungen haben es die besten Teams in
die Finale geschafft und kämpfen damit nun auf der Bühne des MEDICA INNOVATION
FORUM (https://www.medica.de/mif1) (in Halle 12) um den Sieg und den
inoffiziellen Titel "Winner among winners". Eine hochkarätige Jury aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Investmentbereich bewertet die innovativsten
Start-ups, zum Beispiel bei der MEDICA START-UP COMPETITION in den Kategorien
Robotik, Gesundheits-Apps, Labordiagnostik, KI und "Sonstige Innovationen".
"Start-ups bringen die nötige Dynamik und Kreativität in die Gesundheitsbranche.
Die MEDICA bietet ihnen dafür die perfekte globale Bühne," blickt Carmen Berger,
Director MEDICA der Messe Düsseldorf, den finalen Pitches und Start-up-Neuheiten
gespannt entgegen.
KI spürt Sepsis auf und erkennt Burn-out an der Stimme
Zu den Finalisten zählt etwa Aisthesis Medical aus Großbritannien. Das Start-up
hat in einer aktuellen Finanzierungsrunde 1,2 Millionen US-Dollar eingesammelt,
um seine Entwicklung "VIOSync Sepsis Prediction Index" voranzutreiben und damit
Leben zu retten. Die Plattform nutzt Krankenhausdaten, um mithilfe erklärbarer
KI ("XAI") den Beginn einer Sepsis bis zu 48 Stunden im Voraus zu erkennen. Die
behandelnde Ärzteschaft gewinnt dadurch wertvolle Zeit.
Ebenso beeindruckend: Prometheus MedTech.AI aus Polen will angeborene Herzfehler
schon im Mutterleib aufspüren. Mit cloudbasierten KI-Systemen analysiert das
Start-up Ultraschallvideos aus der Schwangerschaft und erkennt Auffälligkeiten
frühzeitig - ein potenzieller Gamechanger in der Pränataldiagnostik.
Und Virtuosis AI aus Frankreich sorgt im wahrsten Wortsinn für Gesprächsstoff:
Die Technologie analysiert über 400 stimmliche Parameter, um Anzeichen von
Burn-out oder Stress zu erkennen. Es zählt also nicht was gesagt wird, sondern
wie. Das System lässt sich als Plug-in in Microsoft Teams integrieren und wurde
