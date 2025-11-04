    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Wirtschaft

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax am Mittag weiter klar unter 24.000er-Marke

    Wirtschaft - Dax am Mittag weiter klar unter 24.000er-Marke
    Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter deutlich im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.820 Punkten berechnet und damit 1,3 Prozent unter dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Beiersdorf, Henkel und Symrise, am Ende FMC, Rheinmetall und Adidas.

    Grund für die schlechte Stimmung dürften unter anderem die schwindenden Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA zu sein. Zuletzt war an den Märkten noch klar mit einer weiteren Zinssenkung im Dezember gerechnet worden, mittlerweile gibt es aber deutlich mehr Zweifler.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1509 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8689 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr deutscher Zeit 64,04 US-Dollar; das waren 85 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax am Mittag weiter klar unter 24.000er-Marke Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter deutlich im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.820 Punkten berechnet und damit 1,3 …