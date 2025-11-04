Strategieschwenk
Telefonica halbiert Dividende für 2026 - Aktie rutscht ab
- Telefonica kürzt Dividende auf 0,15 Euro je Aktie.
- Aktienkurs fiel um 11 Prozent nach Ankündigung.
- Fokus auf Reinvestitionen und Schuldenabbau gelegt.
MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Telekomkonzern Telefonica kürzt die Dividende wegen neuer strategischer Prioritäten drastisch. Künftig sollen zwischen 40 und 60 Prozent des freien Zahlungsmittelflusses ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen im Zuge einer Kapitalmarktveranstaltung am Dienstag in Madrid mit. An die Aktionäre sollen daher für 2026 nur noch 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden und damit die Hälfte der für 2025 geplanten Summe.
Bei den Aktionären kam das gar nicht gut an. Der Kurs brach um rund elf Prozent ein. Im laufenden Jahr hat das Papier damit nun rund drei Prozent an Wert verloren.
Die neue Dividendenpolitik bedeutet eine Abkehr vom langjährigen Fokus auf Ausschüttungen an die Anteilseigner. Marc Murtra Millar, der im Januar die Konzernspitze übernommen hat, will dabei auch Geld ins Geschäft und neue Initiativen wie Verteidigung und Cybersicherheit reinvestieren; auch Übernahmen sind denkbar.
Ob dabei auch die United-Internet-Tochter 1&1 interessant sein könnte, dazu äußerte sich Telefonica indes nicht. So hatte das "Handelsblatt" im Oktober berichtet, dass der Konzern langfristig sogar eine Übernahme von 1&1 erwäge.
Das Management um den Konzernchef will das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bis 2028 um durchschnittlich 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr steigern; anschließend ist bis 2030 ein Jahresplus von im Schnitt 2,5 bis 3,5 Prozent geplant. Auch der Umsatz soll in dieser Größenordnung zulegen.
Zudem sollen die Schulden weiter abgebaut werden. In den vergangenen zehn Jahren hat der Konzern zwar seine Schulden deutlich verringert, ist aber weiter einer der am höchsten verschuldeten Telekom-Anbieter in Europa.
Ebenfalls am Dienstag legte der Konzern Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich wegen negativer Wechselkurseffekte um 1,6 Prozent auf 8,96 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank um 1,5 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen separat mit. Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Analysten./err/lew/mis/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 21,20 auf Tradegate (04. November 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -5,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,31 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,06 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +17,69 %/+29,08 % bedeutet.
Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.
wieder den Free-Float auf 25% oder mehr erhöhen. Ansonten hätte man sich auch gleich von der Börse verabschieden können. Die 1&1-Schwester IONOS spielt mit über 5 Mrd. Börsenwert und deutlich höherem Free-Float mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Ich werde 1&1 erst mal behalten und schauen, wie sich das dann knappere Angebot auf die Kurse auswirkt.