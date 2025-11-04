IONOS und Nextcloud starten souveräne Office-Alternative (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    Berlin (ots) - IONOS, Europas führender Digitalisierungspartner und
    zuverlässiger Cloud Enabler, und Nextcloud, die weltweit beliebteste
    datenschutzkonforme Kollaborationsplattform, haben auf dem IONOS Summit 2025 in
    Berlin den IONOS Nextcloud Workspace vorgestellt. Die Plattform ist eine
    europäische Alternative zu Angeboten wie Microsoft 365, die höchste
    Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität erfüllt. Die
    Office- und Kollaborations-Plattform von Nextcloud wird auf der zertifizierten
    souveränen Cloud-Infrastruktur von IONOS in deutschen Rechenzentren betrieben.

    Modularer Workspace für souveräne Zusammenarbeit

    Der IONOS Nextcloud Workspace basiert auf der bewährten Open-Source-Technologie
    von Nextcloud und richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen,
    mittelständische Unternehmen sowie Organisationen mit hohen Anforderungen an
    Datenschutz und digitale Souveränität. Die Plattform vereint zentrale Funktionen
    wie Dateiablage, E-Mail- und Kalenderdienste, Videokonferenzen sowie einen mit
    dem AI Model Hub von IONOS konfigurierten, intelligenten KI-Assistenten in einer
    benutzerfreundlichen Lösung. Der KI-Assistent erleichtert den Arbeitsalltag,
    indem er wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Texte übersetzt, Bilder erstellt
    und mit seiner Chatfunktion eine effiziente und intuitive Nutzung ermöglicht.
    Die Anwendungen können flexibel einzeln oder als Teil eines harmonisch
    integrierten digitalen Arbeitsplatzes genutzt werden. Die Software ermöglicht
    einen reibungslosen Übergang aus bestehenden Systemen in einer umfassenden
    Arbeitsumgebung. Sie ist DSGVO-konform, transparent und unabhängig von
    US-Hyperscalern.

    "Mit dem IONOS Nextcloud Workspace bieten wir erstmals eine wirklich souveräne
    Kollaborations- und Office-Lösung für große Unternehmen und Organisationen, die
    Wert auf digitale Selbstbestimmung und höchste Sicherheitsstandards legen", so
    Achim Weiß, CEO von IONOS. "Unsere Partnerschaft mit IONOS zeigt, dass digitale
    Souveränität und Benutzerfreundlichkeit kein Widerspruch sind", erklärt Frank
    Karlitschek, CEO von Nextcloud. "Hier beweisen zwei deutsche Unternehmen, dass
    souveräne Alternativen zu Cloud-Angeboten aus den USA oder China nicht nur
    möglich sind, sondern bereits Realität."

    Der IONOS Nextcloud Workspace ist ab sofort verfügbar. Zur Einführung bietet
    IONOS das Paket mit 25 Nutzern in den ersten drei Monaten für nur 3 Euro pro
    Nutzer und Monat* an. Weitere Module und Services folgen in den nächsten
    Monaten, darunter erweiterte KI-Funktionen zur Bearbeitung und Analyse von
    Dokumenten, ein Cloud-basierter Virenscanner (Verdict as a Service) auf
    Enterprise Niveau von G-Data und die Integration in den Data Center Designer,
    die grafische Benutzeroberfläche für die IONOS Cloud. Weitere Informationen
    unter: IONOS Nextcloud Workspace

    *ab dem 4. Monat 7,60 pro Nutzer und Monat.

