IONOS und Nextcloud starten souveräne Office-Alternative (FOTO)

Berlin (ots) - IONOS, Europas führender Digitalisierungspartner und

zuverlässiger Cloud Enabler, und Nextcloud, die weltweit beliebteste

datenschutzkonforme Kollaborationsplattform, haben auf dem IONOS Summit 2025 in

Berlin den IONOS Nextcloud Workspace vorgestellt. Die Plattform ist eine

europäische Alternative zu Angeboten wie Microsoft 365, die höchste

Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität erfüllt. Die

Office- und Kollaborations-Plattform von Nextcloud wird auf der zertifizierten

souveränen Cloud-Infrastruktur von IONOS in deutschen Rechenzentren betrieben.



Modularer Workspace für souveräne Zusammenarbeit





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte IPO Ionos 2023 IONOS Group -1,49 % Aktie 32 Aufrufe heute Aktienversteher2025 28.10.25, 19:24

Der IONOS Nextcloud Workspace basiert auf der bewährten Open-Source-Technologievon Nextcloud und richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen,mittelständische Unternehmen sowie Organisationen mit hohen Anforderungen anDatenschutz und digitale Souveränität. Die Plattform vereint zentrale Funktionenwie Dateiablage, E-Mail- und Kalenderdienste, Videokonferenzen sowie einen mitdem AI Model Hub von IONOS konfigurierten, intelligenten KI-Assistenten in einerbenutzerfreundlichen Lösung. Der KI-Assistent erleichtert den Arbeitsalltag,indem er wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Texte übersetzt, Bilder erstelltund mit seiner Chatfunktion eine effiziente und intuitive Nutzung ermöglicht.Die Anwendungen können flexibel einzeln oder als Teil eines harmonischintegrierten digitalen Arbeitsplatzes genutzt werden. Die Software ermöglichteinen reibungslosen Übergang aus bestehenden Systemen in einer umfassendenArbeitsumgebung. Sie ist DSGVO-konform, transparent und unabhängig vonUS-Hyperscalern."Mit dem IONOS Nextcloud Workspace bieten wir erstmals eine wirklich souveräneKollaborations- und Office-Lösung für große Unternehmen und Organisationen, dieWert auf digitale Selbstbestimmung und höchste Sicherheitsstandards legen", soAchim Weiß, CEO von IONOS. "Unsere Partnerschaft mit IONOS zeigt, dass digitaleSouveränität und Benutzerfreundlichkeit kein Widerspruch sind", erklärt FrankKarlitschek, CEO von Nextcloud. "Hier beweisen zwei deutsche Unternehmen, dasssouveräne Alternativen zu Cloud-Angeboten aus den USA oder China nicht nurmöglich sind, sondern bereits Realität."Der IONOS Nextcloud Workspace ist ab sofort verfügbar. Zur Einführung bietetIONOS das Paket mit 25 Nutzern in den ersten drei Monaten für nur 3 Euro proNutzer und Monat* an. Weitere Module und Services folgen in den nächstenMonaten, darunter erweiterte KI-Funktionen zur Bearbeitung und Analyse vonDokumenten, ein Cloud-basierter Virenscanner (Verdict as a Service) aufEnterprise Niveau von G-Data und die Integration in den Data Center Designer,die grafische Benutzeroberfläche für die IONOS Cloud. Weitere Informationenunter: IONOS Nextcloud Workspace*ab dem 4. Monat 7,60 pro Nutzer und Monat.Pressekontakt:Sabrina Waltzmailto:press@ionos.comTelefon 0721/50958248Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160685/6151121OTS: IONOS SE