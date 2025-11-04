IONOS und Nextcloud starten souveräne Office-Alternative (FOTO)
Berlin (ots) - IONOS, Europas führender Digitalisierungspartner und
zuverlässiger Cloud Enabler, und Nextcloud, die weltweit beliebteste
datenschutzkonforme Kollaborationsplattform, haben auf dem IONOS Summit 2025 in
Berlin den IONOS Nextcloud Workspace vorgestellt. Die Plattform ist eine
europäische Alternative zu Angeboten wie Microsoft 365, die höchste
Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität erfüllt. Die
Office- und Kollaborations-Plattform von Nextcloud wird auf der zertifizierten
souveränen Cloud-Infrastruktur von IONOS in deutschen Rechenzentren betrieben.
Modularer Workspace für souveräne Zusammenarbeit
Modularer Workspace für souveräne Zusammenarbeit
Der IONOS Nextcloud Workspace basiert auf der bewährten Open-Source-Technologie
von Nextcloud und richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen,
mittelständische Unternehmen sowie Organisationen mit hohen Anforderungen an
Datenschutz und digitale Souveränität. Die Plattform vereint zentrale Funktionen
wie Dateiablage, E-Mail- und Kalenderdienste, Videokonferenzen sowie einen mit
dem AI Model Hub von IONOS konfigurierten, intelligenten KI-Assistenten in einer
benutzerfreundlichen Lösung. Der KI-Assistent erleichtert den Arbeitsalltag,
indem er wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Texte übersetzt, Bilder erstellt
und mit seiner Chatfunktion eine effiziente und intuitive Nutzung ermöglicht.
Die Anwendungen können flexibel einzeln oder als Teil eines harmonisch
integrierten digitalen Arbeitsplatzes genutzt werden. Die Software ermöglicht
einen reibungslosen Übergang aus bestehenden Systemen in einer umfassenden
Arbeitsumgebung. Sie ist DSGVO-konform, transparent und unabhängig von
US-Hyperscalern.
"Mit dem IONOS Nextcloud Workspace bieten wir erstmals eine wirklich souveräne
Kollaborations- und Office-Lösung für große Unternehmen und Organisationen, die
Wert auf digitale Selbstbestimmung und höchste Sicherheitsstandards legen", so
Achim Weiß, CEO von IONOS. "Unsere Partnerschaft mit IONOS zeigt, dass digitale
Souveränität und Benutzerfreundlichkeit kein Widerspruch sind", erklärt Frank
Karlitschek, CEO von Nextcloud. "Hier beweisen zwei deutsche Unternehmen, dass
souveräne Alternativen zu Cloud-Angeboten aus den USA oder China nicht nur
möglich sind, sondern bereits Realität."
Der IONOS Nextcloud Workspace ist ab sofort verfügbar. Zur Einführung bietet
IONOS das Paket mit 25 Nutzern in den ersten drei Monaten für nur 3 Euro pro
Nutzer und Monat* an. Weitere Module und Services folgen in den nächsten
Monaten, darunter erweiterte KI-Funktionen zur Bearbeitung und Analyse von
Dokumenten, ein Cloud-basierter Virenscanner (Verdict as a Service) auf
Enterprise Niveau von G-Data und die Integration in den Data Center Designer,
die grafische Benutzeroberfläche für die IONOS Cloud. Weitere Informationen
unter: IONOS Nextcloud Workspace
*ab dem 4. Monat 7,60 pro Nutzer und Monat.
Aktienversteher2025 schrieb 13.10.25, 09:18
Besteht evtl. ein Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus an PSI mit den jüngsten Rücksetzern bei Ionos oder hätte da eine Anteilsreduzierung hier vermeldet werden müssen wenn die Kohle gebraucht haben und evtl bei Ionos reduziert haben?mitdiskutieren »
Aktienversteher2025 schrieb 03.10.25, 10:32
wenn ein Unternehmen in einem Zukunftsfrld äußerst erfolgreich unterwegs ist und nachrichtenlos innerhalb wenigen Tagen 20 % ist das meiner Börsenerfahrung nach eher irrational und daher eine Einstiegs- oder Nachkaufgelegenheit. Muss jeder selber wissen. Indikatoren / Oszillatoren nun alle im schwer überverkauften Bereich kurzfristig.mitdiskutieren »
Sumsebiene schrieb 06.05.25, 08:50
Na die aktuelle Kursentwicklung scheint die These einer guten Entwicklung zu bestätigen :)mitdiskutieren »
