Deutlicher Kurssprung bei der Henry Schein Aktie - 04.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Henry Schein Aktie. Mit einer Performance von +12,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Henry Schein ist ein global führender Anbieter von Gesundheitslösungen für Zahnärzte und medizinische Fachkräfte, bekannt für sein breites Produktportfolio und starke Marktstellung.

Obwohl sich die Henry Schein Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Henry Schein Aktie damit um +2,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,66 %. Im Jahr 2025 gab es für Henry Schein bisher ein Minus von -16,68 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Henry Schein Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,61 % 1 Monat -1,66 % 3 Monate -4,28 % 1 Jahr -13,30 %

Informationen zur Henry Schein Aktie

Es gibt 121 Mio. Henry Schein Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,22 Mrd.EUR wert.

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), the world’s largest provider of health care solutions to office-based dental and medical practitioners, today reported financial results for the third quarter ended September 27, 2025. “We are pleased with our …

Henry Schein Aktie jetzt kaufen?

Ob die Henry Schein Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Henry Schein Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.