    Dollarpreis

    EUR/USD stabil bei 1,14905 USD

    Ruhiger Handel: EUR/USD notiert bei 1,14905 USD.

    Foto: adobe.stock.com
    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit -0,26 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,14905USD.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,21 %
    1 Monat -1,97 %
    3 Monate -0,52 %
    1 Jahr +5,81 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,084712USD. Heute, bei 1,14905USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.059,31USD geworden – ein Plus von +5,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine volatile Phase um die 1,15er-Marke. Nach den Zinsentscheidungen ist eine Konsolidierung zu beobachten, mit Widerständen bei 1,1608 und 1,1668 sowie Unterstützungen bei 1,1521 und 1,1494. Prognosen deuten auf mögliche Stabilisierung oder Rückgang in Richtung 1,14 hin.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

