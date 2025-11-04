Energy Fuels Aktie schmiert ab - 04.11.2025

Die Energy Fuels Aktie notiert aktuell bei 13,855€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,280 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Energy Fuels ist ein führender US-Uran- und Vanadiumproduzent mit einzigartiger Infrastruktur und umweltfreundlichen Abbaumethoden, konkurriert mit Cameco und Uranium Energy.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Energy Fuels in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +77,54 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Energy Fuels Aktie damit um -14,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Energy Fuels auf +175,29 %.

Energy Fuels Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,97 % 1 Monat -5,91 % 3 Monate +77,54 % 1 Jahr +167,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energy Fuels Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark schwankende Kursentwicklung der Energy Fuels Aktie, die kürzlich einen signifikanten Rückgang verzeichnete. Während einige Anleger optimistisch sind und nachkaufen, zeigen andere Skepsis und befürchten weitere Verluste. Experten kritisieren die Effizienz des Unternehmens, was die Bewertung belastet. Zudem wird die negative Marktlage im Rohstoffsektor thematisiert, die zu einem Abverkauf führt, selbst bei positiven Unternehmensnachrichten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energy Fuels eingestellt.

Informationen zur Energy Fuels Aktie

Es gibt 222 Mio. Energy Fuels Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,16 Mrd. wert.

Energy Fuels steigert den Umsatz um mehr als 300 Prozent, bleibt aber in den roten Zahlen. Anleger reagieren schockiert und die Aktie rauscht zweistellig ab.

Energy Fuels Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energy Fuels Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energy Fuels Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.