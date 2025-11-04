    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergy Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Energy Fuels

    Energy Fuels Aktie schmiert ab - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Energy Fuels Aktie bisher Verluste von -8,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energy Fuels Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Energy Fuels ist ein führender US-Uran- und Vanadiumproduzent mit einzigartiger Infrastruktur und umweltfreundlichen Abbaumethoden, konkurriert mit Cameco und Uranium Energy.

    Energy Fuels Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Die Energy Fuels Aktie notiert aktuell bei 13,855 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,280  entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Energy Fuels in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +77,54 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Energy Fuels Aktie damit um -14,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Energy Fuels auf +175,29 %.

    Energy Fuels Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,97 %
    1 Monat -5,91 %
    3 Monate +77,54 %
    1 Jahr +167,07 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energy Fuels Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark schwankende Kursentwicklung der Energy Fuels Aktie, die kürzlich einen signifikanten Rückgang verzeichnete. Während einige Anleger optimistisch sind und nachkaufen, zeigen andere Skepsis und befürchten weitere Verluste. Experten kritisieren die Effizienz des Unternehmens, was die Bewertung belastet. Zudem wird die negative Marktlage im Rohstoffsektor thematisiert, die zu einem Abverkauf führt, selbst bei positiven Unternehmensnachrichten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energy Fuels eingestellt.

    Informationen zur Energy Fuels Aktie

    Es gibt 222 Mio. Energy Fuels Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,16 Mrd. wert.

    Uran-Boom ohne Gewinn: Diese Aktie bricht trotz Rekordumsatz ein!


    Energy Fuels steigert den Umsatz um mehr als 300 Prozent, bleibt aber in den roten Zahlen. Anleger reagieren schockiert und die Aktie rauscht zweistellig ab.

    Energy Fuels Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energy Fuels Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    ISIN:CA2926717083WKN:A1W757



