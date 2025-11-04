Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus
- Ferrari steigert Umsatz um 7% auf 1,77 Mrd. Euro.
- Auslieferungen steigen nur um 1% auf 3.401 Autos.
- Gewinn wächst um 2% auf 382 Millionen Euro.
MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf 3.401 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 5 Prozent auf 670 Millionen Euro und damit unerwartet stark zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 382 Millionen Euro und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte in Mailand nach der Mitteilung 1,4 Prozent zu./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 347,2 auf Tradegate (04. November 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -3,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 66,96 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 441,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Ferrari Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -0,95 %/+43,55 % bedeutet.
Der einzige Autobauer, der ordentlichen Gewinn macht, ist Ferrari. Die deutschen sind fertig. Stellantis und Renault auch. Die Amis und deutschen will keiner, und die chinesischen werden ohne Ende subventioniert. Also Ferrari, Ferrari, Ferrari.
Luxus wird immer bestand haben.