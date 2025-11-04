Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 347,2 auf Tradegate (04. November 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -3,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 66,96 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 441,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Ferrari Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -0,95 %/+43,55 % bedeutet.