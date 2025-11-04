    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari steigert Umsatz um 7% auf 1,77 Mrd. Euro.
    • Auslieferungen steigen nur um 1% auf 3.401 Autos.
    • Gewinn wächst um 2% auf 382 Millionen Euro.
    Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf 3.401 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 5 Prozent auf 670 Millionen Euro und damit unerwartet stark zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 382 Millionen Euro und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte in Mailand nach der Mitteilung 1,4 Prozent zu./men/mis

    Ferrari

    +2,53 %
    -3,37 %
    -19,28 %
    -11,12 %
    -22,11 %
    +71,12 %
    +104,31 %
    +608,97 %
    +616,22 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ferrari N.V.!
    Long
    310,97€
    Basispreis
    3,81
    Ask
    × 11,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    364,09€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 11,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 347,2 auf Tradegate (04. November 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -3,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 66,96 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 441,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Ferrari Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -0,95 %/+43,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Die …