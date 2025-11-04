    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Probonio expandiert nach Österreich

    Strategische Positionierung der Multi-Benefit-Plattform im deutschsprachigen Raum (FOTO)

    Landshut (ots) - Probonio (https://probonio.de/) setzt seinen Wachstumskurs fort
    und startet in Österreich. Dieser Schritt ist nicht nur eine geografische
    Erweiterung, sondern auch ein strategischer Vorstoß, um die eigene Position als
    eine der führenden, digitalen Multi-Benefit-Plattformen im deutschsprachigen
    Raum und darüber hinaus weiter zu festigen. Ziel von Probonio ist es,
    Unternehmen eine umfassende Lösung zur Umsetzung flexibler und moderner
    Mitarbeiter-Benefits zu bieten - für mehr Wertschätzung im Arbeitsalltag.

    Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum

    Die Expansion von Probonio nach Österreich ist Teil einer langfristigen
    Wachstumsstrategie der Bikeleasing-Gruppe. Bastian Krause, Geschäftsführer der
    Bikeleasing-Gruppe , betont: "Seit der Übernahme von Probonio im Jahr 2024 haben
    wir gemeinsam das Potenzial dieser flexiblen Plattform weiterentwickelt. Durch
    die Einführung in Österreich erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot,
    sondern betreten auch einen Markt, der zunehmend auf Digitalisierung setzt.
    Darüber hinaus sehen wir in unserem Nachbarland ein enormes Potenzial für
    Multi-Benefits als Ausdruck einer gesunden Anerkennungskultur. Genau an dieser
    Schnittstelle setzt unsere Plattform an."

    Der Markteintritt erfolgt in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit, die
    durch steigende Lohnkosten und den intensiven Wettbewerb um Fachkräfte
    gekennzeichnet ist. Zugleich stellt sich für viele Unternehmen die Frage, wie
    sie ihren Mitarbeitenden in dieser Situation einen echten Mehrwert bieten und
    damit die Bindung an das Unternehmen stärken können. Der gezielte Einsatz von
    Corporate Benefits kann dabei ein wirksamer Ansatz sein, um sowohl die
    Arbeitgeberattraktivität als auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu
    erhöhen.

    Simon Thiel, Geschäftsführer von Probonio, ergänzt: "Als Gründer ist es für mich
    ein besonderer Moment, zu sehen, wie Probonio den Schritt nach Österreich geht.
    Dieser bestätigt uns in unserem Kerngedanken, dass Mitarbeiterwertschätzung sich
    nicht allein im Gehalt widerspiegelt. Nun können weitere Unternehmen von
    gleichermaßen modernen und flexiblen Mitarbeiter-Benefits profitieren. Wir
    freuen uns darauf, auch in Österreich einen nachhaltigen Beitrag zu leisten,
    indem wir Arbeitgebern eine starke, digitale Plattform bieten, die sowohl die
    Mitarbeiterbindung stärkt als auch die Arbeitgebermarke weiterentwickelt."

    Digitale Softwarelösung für modernes Benefit-Management

    Probonio adressiert mit seiner Software die steigenden Anforderungen von
    Unternehmen, die auf der Suche nach skalierbaren und zugleich
    individualisierbaren Lösungen sind, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken und die
