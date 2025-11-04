Strategische Positionierung der Multi-Benefit-Plattform im deutschsprachigen Raum (FOTO)

Landshut (ots) - Probonio (https://probonio.de/) setzt seinen Wachstumskurs fort

und startet in Österreich. Dieser Schritt ist nicht nur eine geografische

Erweiterung, sondern auch ein strategischer Vorstoß, um die eigene Position als

eine der führenden, digitalen Multi-Benefit-Plattformen im deutschsprachigen

Raum und darüber hinaus weiter zu festigen. Ziel von Probonio ist es,

Unternehmen eine umfassende Lösung zur Umsetzung flexibler und moderner

Mitarbeiter-Benefits zu bieten - für mehr Wertschätzung im Arbeitsalltag.



Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum





Die Expansion von Probonio nach Österreich ist Teil einer langfristigenWachstumsstrategie der Bikeleasing-Gruppe. Bastian Krause, Geschäftsführer derBikeleasing-Gruppe , betont: "Seit der Übernahme von Probonio im Jahr 2024 habenwir gemeinsam das Potenzial dieser flexiblen Plattform weiterentwickelt. Durchdie Einführung in Österreich erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot,sondern betreten auch einen Markt, der zunehmend auf Digitalisierung setzt.Darüber hinaus sehen wir in unserem Nachbarland ein enormes Potenzial fürMulti-Benefits als Ausdruck einer gesunden Anerkennungskultur. Genau an dieserSchnittstelle setzt unsere Plattform an."Der Markteintritt erfolgt in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit, diedurch steigende Lohnkosten und den intensiven Wettbewerb um Fachkräftegekennzeichnet ist. Zugleich stellt sich für viele Unternehmen die Frage, wiesie ihren Mitarbeitenden in dieser Situation einen echten Mehrwert bieten unddamit die Bindung an das Unternehmen stärken können. Der gezielte Einsatz vonCorporate Benefits kann dabei ein wirksamer Ansatz sein, um sowohl dieArbeitgeberattraktivität als auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zuerhöhen.Simon Thiel, Geschäftsführer von Probonio, ergänzt: "Als Gründer ist es für michein besonderer Moment, zu sehen, wie Probonio den Schritt nach Österreich geht.Dieser bestätigt uns in unserem Kerngedanken, dass Mitarbeiterwertschätzung sichnicht allein im Gehalt widerspiegelt. Nun können weitere Unternehmen vongleichermaßen modernen und flexiblen Mitarbeiter-Benefits profitieren. Wirfreuen uns darauf, auch in Österreich einen nachhaltigen Beitrag zu leisten,indem wir Arbeitgebern eine starke, digitale Plattform bieten, die sowohl dieMitarbeiterbindung stärkt als auch die Arbeitgebermarke weiterentwickelt."Digitale Softwarelösung für modernes Benefit-ManagementProbonio adressiert mit seiner Software die steigenden Anforderungen vonUnternehmen, die auf der Suche nach skalierbaren und zugleichindividualisierbaren Lösungen sind, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken und die