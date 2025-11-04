Probonio expandiert nach Österreich
Strategische Positionierung der Multi-Benefit-Plattform im deutschsprachigen Raum (FOTO)
Landshut (ots) - Probonio (https://probonio.de/) setzt seinen Wachstumskurs fort
und startet in Österreich. Dieser Schritt ist nicht nur eine geografische
Erweiterung, sondern auch ein strategischer Vorstoß, um die eigene Position als
eine der führenden, digitalen Multi-Benefit-Plattformen im deutschsprachigen
Raum und darüber hinaus weiter zu festigen. Ziel von Probonio ist es,
Unternehmen eine umfassende Lösung zur Umsetzung flexibler und moderner
Mitarbeiter-Benefits zu bieten - für mehr Wertschätzung im Arbeitsalltag.
Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum
Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum
Die Expansion von Probonio nach Österreich ist Teil einer langfristigen
Wachstumsstrategie der Bikeleasing-Gruppe. Bastian Krause, Geschäftsführer der
Bikeleasing-Gruppe , betont: "Seit der Übernahme von Probonio im Jahr 2024 haben
wir gemeinsam das Potenzial dieser flexiblen Plattform weiterentwickelt. Durch
die Einführung in Österreich erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot,
sondern betreten auch einen Markt, der zunehmend auf Digitalisierung setzt.
Darüber hinaus sehen wir in unserem Nachbarland ein enormes Potenzial für
Multi-Benefits als Ausdruck einer gesunden Anerkennungskultur. Genau an dieser
Schnittstelle setzt unsere Plattform an."
Der Markteintritt erfolgt in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit, die
durch steigende Lohnkosten und den intensiven Wettbewerb um Fachkräfte
gekennzeichnet ist. Zugleich stellt sich für viele Unternehmen die Frage, wie
sie ihren Mitarbeitenden in dieser Situation einen echten Mehrwert bieten und
damit die Bindung an das Unternehmen stärken können. Der gezielte Einsatz von
Corporate Benefits kann dabei ein wirksamer Ansatz sein, um sowohl die
Arbeitgeberattraktivität als auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu
erhöhen.
Simon Thiel, Geschäftsführer von Probonio, ergänzt: "Als Gründer ist es für mich
ein besonderer Moment, zu sehen, wie Probonio den Schritt nach Österreich geht.
Dieser bestätigt uns in unserem Kerngedanken, dass Mitarbeiterwertschätzung sich
nicht allein im Gehalt widerspiegelt. Nun können weitere Unternehmen von
gleichermaßen modernen und flexiblen Mitarbeiter-Benefits profitieren. Wir
freuen uns darauf, auch in Österreich einen nachhaltigen Beitrag zu leisten,
indem wir Arbeitgebern eine starke, digitale Plattform bieten, die sowohl die
Mitarbeiterbindung stärkt als auch die Arbeitgebermarke weiterentwickelt."
Digitale Softwarelösung für modernes Benefit-Management
Probonio adressiert mit seiner Software die steigenden Anforderungen von
Unternehmen, die auf der Suche nach skalierbaren und zugleich
individualisierbaren Lösungen sind, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken und die
