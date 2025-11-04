FiberCop und FMC GlobalSat/MTN besiegeln strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung hybrider terrestrisch-satellitengestützter Netzwerkarchitekturen in Italien

Die beiden Unternehmen haben eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, deren Ziel es ist, in ganz Italien Hochgeschwindigkeitsverbindungen anzubieten und durch die Integration von Satelliten-Backhaul und Glasfaserzugängen in abgelegenen Gebieten leistungsstarke Backhaul- und Last-Mile-Dienste zu ermöglichen.

Rom, Italien und Fort Lauderdale, FL / ACCESS Newswire / 4. November 2025 / FiberCop, das Unternehmen, das Italiens modernste, umfangreichste und flächendeckendste digitale Netzwerkinfrastruktur betreibt, hat eine strategische Partnerschaft mit FMC GlobalSat und dessen 100%iger Tochtergesellschaft MTNSat „MTN“, einem weltweit führenden Satellitennetzbetreiber, geschlossen, um innovative hybride terrestrisch-satellitengestützte Lösungen zu entwickeln, die eine stabile Konnektivität in abgelegenen Gebieten Italiens gewährleisten.

Diese Vereinbarung stellt eine der ersten Architekturen dieser Art dar, die weltweit über Satellitennetze der Low Earth Orbit (LEO) entwickelt wurden. Insgesamt haben beide Unternehmen erfolgreich Tests mit hybriden Netzwerkarchitekturen abgeschlossen, die LEO-Satellitendienste in terrestrische Infrastrukturen integrieren, insbesondere Glasfaserzugang mit LEO-Satelliten-Backhaul. Eine vollständig integrierte Architektur dieser Art wurde in einer terrestrischen Netzwerkumgebung mit Layer2+PPPoE (einem typischen Protokoll für terrestrische Netzwerke) implementiert.

Alma Fazzolari, Director of Strategic Governance bei FiberCop, sagte: „Es war ein außergewöhnlicher Moment, die erste Datenübertragung über eine hybride terrestrisch-satellitengestützte Architektur zu erleben, die Glasfaserzugang mit Satelliten-Backhaul kombiniert. Wir alle wussten, dass wir insgesamt und mit starkem Teamgeist einen historischen Meilenstein für die Zukunft der Telekommunikation erleben. Diese Initiative bestätigt die Rolle von FiberCop als Technologieanbieter für die Entwicklung modernster Konnektivitätslösungen.



Die Integration von Glasfaserzugängen und Satelliten-Backhaul stellt eine strategische Weiterentwicklung unserer Infrastruktur dar, die es uns ermöglicht, die Ultrabreitbandabdeckung auch in logistisch und geografisch komplexen Gebieten auszubauen.

Mit dieser Initiative wird eine robuste Plattform geschaffen, die den Hochgeschwindigkeits-Breitbandzugang in entlegene Städte Italiens ausweiten und beschleunigen kann, insbesondere in Gebieten, in denen es physisch schwierig ist, terrestrische Netze zur Anbindung von Kunden einzurichten.