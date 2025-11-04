Uber meldet schwächere Gewinne im dritten Quartal – trotz starkem Kundenzuwachs

Die Zahl der Uber-Kunden, die innerhalb eines Monats eine Fahrt in Anspruch nahmen, überstieg in den drei Monaten bis September erstmals 150 Millionen. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 13,5 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig versucht es, Investoren zu beruhigen und betonte, dass es in die umsatzstarke Festtagssaison mit "außergewöhnlichem Schwung" starte.

Die Bruttobuchungen im Quartal – ein Maß für die Gesamtausgaben der Kunden über alle Geschäftseinheiten hinweg – lagen mit 49,7 Milliarden US-Dollar über den Analystenschätzungen.

Für das vierte Quartal, das die Festtagsreisensaison in wichtigen Märkten wie den USA und Europa umfasst, erwartet das Unternehmen Bruttobuchungen zwischen 52,25 Milliarden US-Dollar und 53,75 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Wert von 52,4 Mrd. USD prognostiziert.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Obwohl das operative Ergebnis im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar stieg, verfehlte es die Konsensprognosen von 1,6 Milliarden US-Dollar. Grund dafür war größtenteils die Rückstellung von 479 Millionen US-Dollar für mögliche Rechts- und Steuerstreitigkeiten.

Uber gab keine genauen Details zu dieser Rechtsrückstellung bekannt und erklärte lediglich, sie betreffe "bedeutende Rechtsverfahren oder staatliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der Definition von Arbeitnehmerkategorien" oder Aufwendungen aus Steuerprüfungen.

Der Nettogewinn von Uber stieg hingegen um 154 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar.

Die Aktien des Unternehmens sind seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen, was auf die hohe Nachfrage der Investoren nach Tech-Aktien im Zuge des KI-Booms zurückzuführen ist.

Uber investiert gleichzeitig stark in autonome Fahrzeuge und Künstliche Intelligenz, während es eine strategische Neuausrichtung vornimmt, um seine Einnahmequellen zu diversifizieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 83,64EUR auf Tradegate (04. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,87 $ , was einem Rückgang von -12,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!