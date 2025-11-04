    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUber Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Uber Technologies

    Aktie schwächelt

    Uber meldet schwächere Gewinne im dritten Quartal – trotz starkem Kundenzuwachs

    Uber veröffentlichte am Dienstag schwächere als erwartete Gewinne für das dritte Quartal, nachdem das Unternehmen eine einmalige Rechtskostenbelastung von fast 500 Millionen US-Dollar verbucht hatte.

    • Uber verzeichnete schwächere Gewinne im Q3 2023.
    • Kundenanzahl über 150 Millionen, Umsatz stieg um 20%.
    • Nettogewinn stieg um 154%, Aktienkurs über 50% gestiegen.
    Uber meldet schwächere Gewinne im dritten Quartal – trotz starkem Kundenzuwachs
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Gleichzeitig versucht es, Investoren zu beruhigen und betonte, dass es in die umsatzstarke Festtagssaison mit "außergewöhnlichem Schwung" starte.

    Die Zahl der Uber-Kunden, die innerhalb eines Monats eine Fahrt in Anspruch nahmen, überstieg in den drei Monaten bis September erstmals 150 Millionen. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 13,5 Milliarden US-Dollar.

    Die Bruttobuchungen im Quartal – ein Maß für die Gesamtausgaben der Kunden über alle Geschäftseinheiten hinweg – lagen mit 49,7  Milliarden US-Dollar über den Analystenschätzungen.

    Für das vierte Quartal, das die Festtagsreisensaison in wichtigen Märkten wie den USA und Europa umfasst, erwartet das Unternehmen Bruttobuchungen zwischen 52,25  Milliarden US-Dollar und 53,75 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Wert von 52,4 Mrd. USD prognostiziert.

    Obwohl das operative Ergebnis im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 1,1  Milliarden US-Dollar stieg, verfehlte es die Konsensprognosen von 1,6  Milliarden US-Dollar. Grund dafür war größtenteils die Rückstellung von 479 Millionen US-Dollar für mögliche Rechts- und Steuerstreitigkeiten.

    Uber gab keine genauen Details zu dieser Rechtsrückstellung bekannt und erklärte lediglich, sie betreffe "bedeutende Rechtsverfahren oder staatliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der Definition von Arbeitnehmerkategorien" oder Aufwendungen aus Steuerprüfungen. 

    Der Nettogewinn von Uber stieg hingegen um 154 Prozent auf 6,6  Milliarden US-Dollar.

    Die Aktien des Unternehmens sind seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen, was auf die hohe Nachfrage der Investoren nach Tech-Aktien im Zuge des KI-Booms zurückzuführen ist.

    Uber investiert gleichzeitig stark in autonome Fahrzeuge und Künstliche Intelligenz, während es eine strategische Neuausrichtung vornimmt, um seine Einnahmequellen zu diversifizieren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 83,64EUR auf Tradegate (04. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

