    SAMSONITE setzt auf First-Party-Targeting des Commerce Media Hub

    Köln (ots) - Aus gut wird exzellent: Die globale Reisebrand SAMSONITE stellte im
    Juli und August 2025 das bewährte Premium-Targeting der Ad Alliance erstmals
    einem veredelten, KI-gestützten Zusatzflight gegenüber. Basis waren
    First-Party-Daten der Adality, konnektiert über den Commerce Media Hub der Ad
    Alliance. Innerhalb einer laufenden Kampagne wurde die Wirkung der beiden
    Targeting-Varianten im direkten Vergleich getestet. Ziel war es, durch die
    datenintelligente Erweiterung die reisefreudige Premium-Zielgruppe nicht nur zu
    erreichen, sondern sie im richtigen Moment emotional zu aktivieren.

    Das smarte Plus auf dem Plus

    Die Basiskampagne setzte auf ein starkes Alterstargeting - präzise,
    zielgruppenorientiert und performance-erprobt. Die First-Party-Daten des
    Commerce Media Hubs brachten eine neue Ebene der Datenintelligenz in das bereits
    starke Setup: mit einem zusätzlichen Fokus auf Einkommensstrukturen für
    Wohlhabende und Vermögende, sowie auf Reisedaten der vergangenen zwölf Monate.

    Ein individuelles, KI-gestütztes Targetingmodell übersetzte die
    verhaltensorientierten Signale in ein datenpräzises Update und verlieh der
    Ansprache eine Extraportion Treffsicherheit. Daraus wurden relevante
    Nutzersegmente abgeleitet, auf die die Nutzer:innen der Ad Alliance-Inventare
    projiziert und so präzise die für SAMSONITE relevante Zielgruppe identifiziert
    und angesprochen - mit einem deutlich messbaren Effekt:

    - Zielgruppengenauigkeit : Commerce-Media-Hub-Data trifft noch stärker ins
    Interessenprofil
    - Markenbekanntheit : +11% mehr Strahlkraft im Zusatzflight
    - Werbeerinnerung : +27% durch datenpräzisere Ansprache
    - Kaufbereitschaft : +23% bei Nutzenden mit hohem Reiseinteresse

    Die Ergebnisse wurden mithilfe des Ad Alliance Uplift Barometer gemessen. Das
    von der Ad Alliance eigenentwickelte Tool misst die Wirkung von Kampagnen
    entlang zentraler KPIs wie Markenbekanntheit, Sympathie und Kaufbereitschaft.
    Der direkte Vergleich zeigt, dass insbesondere im Upper Funnel der Zusatzflight
    auf Basis der First-Party-Daten klare Vorteile erzielt.

    Reisefaszination mit Datenpräzision

    Dirk Schmidinger , General Manager, Samsonite Deutschland: "Unsere Marke richtet
    sich an Menschen mit einem hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität - auch
    in der Kommunikation. Mit Connector ID-Targeting konnten wir unsere Zielgruppe
    noch präziser erreichen und gleichzeitig den Relevanzfaktor unserer Kampagne
    erhöhen."

    Marian Bunte , Managing Director, mediascale Köln: "Als Agentur sind wir ständig
    auf der Suche nach innovativen und effizienten Ansätzen für unsere Kunden. Der
