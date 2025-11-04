SAMSONITE setzt auf First-Party-Targeting des Commerce Media Hub

Köln (ots) - Aus gut wird exzellent: Die globale Reisebrand SAMSONITE stellte im

Juli und August 2025 das bewährte Premium-Targeting der Ad Alliance erstmals

einem veredelten, KI-gestützten Zusatzflight gegenüber. Basis waren

First-Party-Daten der Adality, konnektiert über den Commerce Media Hub der Ad

Alliance. Innerhalb einer laufenden Kampagne wurde die Wirkung der beiden

Targeting-Varianten im direkten Vergleich getestet. Ziel war es, durch die

datenintelligente Erweiterung die reisefreudige Premium-Zielgruppe nicht nur zu

erreichen, sondern sie im richtigen Moment emotional zu aktivieren.



Das smarte Plus auf dem Plus





Die Basiskampagne setzte auf ein starkes Alterstargeting - präzise,zielgruppenorientiert und performance-erprobt. Die First-Party-Daten desCommerce Media Hubs brachten eine neue Ebene der Datenintelligenz in das bereitsstarke Setup: mit einem zusätzlichen Fokus auf Einkommensstrukturen fürWohlhabende und Vermögende, sowie auf Reisedaten der vergangenen zwölf Monate.Ein individuelles, KI-gestütztes Targetingmodell übersetzte dieverhaltensorientierten Signale in ein datenpräzises Update und verlieh derAnsprache eine Extraportion Treffsicherheit. Daraus wurden relevanteNutzersegmente abgeleitet, auf die die Nutzer:innen der Ad Alliance-Inventareprojiziert und so präzise die für SAMSONITE relevante Zielgruppe identifiziertund angesprochen - mit einem deutlich messbaren Effekt:- Zielgruppengenauigkeit : Commerce-Media-Hub-Data trifft noch stärker insInteressenprofil- Markenbekanntheit : +11% mehr Strahlkraft im Zusatzflight- Werbeerinnerung : +27% durch datenpräzisere Ansprache- Kaufbereitschaft : +23% bei Nutzenden mit hohem ReiseinteresseDie Ergebnisse wurden mithilfe des Ad Alliance Uplift Barometer gemessen. Dasvon der Ad Alliance eigenentwickelte Tool misst die Wirkung von Kampagnenentlang zentraler KPIs wie Markenbekanntheit, Sympathie und Kaufbereitschaft.Der direkte Vergleich zeigt, dass insbesondere im Upper Funnel der Zusatzflightauf Basis der First-Party-Daten klare Vorteile erzielt.Reisefaszination mit DatenpräzisionDirk Schmidinger , General Manager, Samsonite Deutschland: "Unsere Marke richtetsich an Menschen mit einem hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität - auchin der Kommunikation. Mit Connector ID-Targeting konnten wir unsere Zielgruppenoch präziser erreichen und gleichzeitig den Relevanzfaktor unserer Kampagneerhöhen."Marian Bunte , Managing Director, mediascale Köln: "Als Agentur sind wir ständigauf der Suche nach innovativen und effizienten Ansätzen für unsere Kunden. Der