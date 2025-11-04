SAMSONITE setzt auf First-Party-Targeting des Commerce Media Hub
Köln (ots) - Aus gut wird exzellent: Die globale Reisebrand SAMSONITE stellte im
Juli und August 2025 das bewährte Premium-Targeting der Ad Alliance erstmals
einem veredelten, KI-gestützten Zusatzflight gegenüber. Basis waren
First-Party-Daten der Adality, konnektiert über den Commerce Media Hub der Ad
Alliance. Innerhalb einer laufenden Kampagne wurde die Wirkung der beiden
Targeting-Varianten im direkten Vergleich getestet. Ziel war es, durch die
datenintelligente Erweiterung die reisefreudige Premium-Zielgruppe nicht nur zu
erreichen, sondern sie im richtigen Moment emotional zu aktivieren.
Das smarte Plus auf dem Plus
Das smarte Plus auf dem Plus
Die Basiskampagne setzte auf ein starkes Alterstargeting - präzise,
zielgruppenorientiert und performance-erprobt. Die First-Party-Daten des
Commerce Media Hubs brachten eine neue Ebene der Datenintelligenz in das bereits
starke Setup: mit einem zusätzlichen Fokus auf Einkommensstrukturen für
Wohlhabende und Vermögende, sowie auf Reisedaten der vergangenen zwölf Monate.
Ein individuelles, KI-gestütztes Targetingmodell übersetzte die
verhaltensorientierten Signale in ein datenpräzises Update und verlieh der
Ansprache eine Extraportion Treffsicherheit. Daraus wurden relevante
Nutzersegmente abgeleitet, auf die die Nutzer:innen der Ad Alliance-Inventare
projiziert und so präzise die für SAMSONITE relevante Zielgruppe identifiziert
und angesprochen - mit einem deutlich messbaren Effekt:
- Zielgruppengenauigkeit : Commerce-Media-Hub-Data trifft noch stärker ins
Interessenprofil
- Markenbekanntheit : +11% mehr Strahlkraft im Zusatzflight
- Werbeerinnerung : +27% durch datenpräzisere Ansprache
- Kaufbereitschaft : +23% bei Nutzenden mit hohem Reiseinteresse
Die Ergebnisse wurden mithilfe des Ad Alliance Uplift Barometer gemessen. Das
von der Ad Alliance eigenentwickelte Tool misst die Wirkung von Kampagnen
entlang zentraler KPIs wie Markenbekanntheit, Sympathie und Kaufbereitschaft.
Der direkte Vergleich zeigt, dass insbesondere im Upper Funnel der Zusatzflight
auf Basis der First-Party-Daten klare Vorteile erzielt.
Reisefaszination mit Datenpräzision
Dirk Schmidinger , General Manager, Samsonite Deutschland: "Unsere Marke richtet
sich an Menschen mit einem hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität - auch
in der Kommunikation. Mit Connector ID-Targeting konnten wir unsere Zielgruppe
noch präziser erreichen und gleichzeitig den Relevanzfaktor unserer Kampagne
erhöhen."
Marian Bunte , Managing Director, mediascale Köln: "Als Agentur sind wir ständig
auf der Suche nach innovativen und effizienten Ansätzen für unsere Kunden. Der
Reisefaszination mit Datenpräzision
