Hannan kündigt nicht vermittelte Platzierung von Stammaktien an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN.

4. November 2025 - Vancouver, Kanada -- Hannan Metals Limited („Hannan” oder das „Unternehmen”) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate- ... -) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung bekannt, die aus der Ausgabe von mindestens 5.333.333 Stammaktien („Stammaktien“) zu einem Preis von 0,75 $ pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) besteht, was einem Bruttoerlös von insgesamt 4.000.000 C$ entspricht, und maximal 6.666.667 Stammaktien zum Angebotspreis für einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 CAD (das „Angebot“), wobei die Stammaktien gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (wie unten definiert) ausgegeben werden sollen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorationsausgaben für die Projekte des Unternehmens in Peru zu verwenden, einschließlich der Fortsetzung des Bohrprogramms im Belen-Prospekt des Unternehmens, sowie für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten und allgemeines Betriebskapital.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 18. November 2025 abgeschlossen und unterliegt der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“). Das Unternehmen kann bestimmten unabhängigen Vermittlern, die im Zusammenhang mit dem Angebot tätig sind, Vermittlungsprovisionen in bar zahlen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen wird das Angebot gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) und unter Berufung auf die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten) (die „Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten“) durchgeführt. Die im Rahmen des Angebots an die Käufer ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Ein Angebotsdokument zum Angebot ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.hannanmetals.com verfügbar. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.