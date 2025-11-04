Abcourt gibt Vorkehrungen für die bevorstehende Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Falle einer Serviceunterbrechung bei Canada Post bekannt

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, 4. November 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (TSXV: ABI) (OTCQB: ABMBF) („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) möchte seinen Aktionären ein Update zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens bereitstellen, die am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, um 10:00 Uhr (Ortszeit Montreal) im Büro von Lavery de Billy (1 Place Ville-Marie, 40. Stock, Montreal, Quebec, H3B 4M4) stattfinden wird (die „Versammlung“). Das Unternehmen bestätigt, dass die Versammlungsunterlagen (wie unten definiert) nun verfügbar sind, und möchte seine Aktionäre darauf hinweisen, dass aufgrund der anhaltenden Serviceunterbrechung bei Canada Post alternative Möglichkeiten zum Erhalt dieser Unterlagen und der Ausübung der mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte auf der Versammlung zur Verfügung stehen.

Die Versammlung wird zu folgenden Zwecken abgehalten:

Entgegennahme des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr zusammen mit dem entsprechenden Bericht der unabhängigen Rechnungsprüfer;

Wahl der Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr; und

Ernennung der Rechnungsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr und Ermächtigung des Board of Directors, deren Vergütung festzulegen.

Elektronische Exemplare der Einberufung (Notice of Meeting), des Informationsrundschreibens des Managements (Management Information Circular) und der entsprechenden Stimmrechtsunterlagen (zusammen die „Versammlungsunterlagen“) wurden eingereicht und sind im SEDAR+-Profil von Abcourt unter www.sedarplus.ca sowie unter der Rubrik „Investors“ auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.abcourt.ca zu finden. Aktionäre werden gebeten, die Versammlungsunterlagen direkt über SEDAR+ und die Webseite des Unternehmens abzurufen bzw. sich per E-Mail an phamelin@abcourt.com oder telefonisch unter der Rufnummer (819) 768-2857 an das Unternehmen zu wenden, um Kopien anzufordern. Das Unternehmen versendet die Versammlungsunterlagen per Post. Im Falle einer Serviceunterbrechung oder eines Streiks von Canada Post kann jedoch nicht garantiert werden, dass die versandten Unterlagen vor der Versammlung eintreffen.