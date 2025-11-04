BHP Group Aktie unter Verkaufsdruck - 04.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die BHP Group Aktie. Sie fällt um -3,05 % auf 23,655€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BHP Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,48 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die BHP Group Aktie damit um -0,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,11 %. Im Jahr 2025 gab es für BHP Group bisher ein Plus von +0,58 %.

BHP Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,84 % 1 Monat +2,11 % 3 Monate +9,48 % 1 Jahr -6,22 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,14 Mrd. wert.

BHP Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.