NVIDIA Aktie knickt um -1,77 % ein - 04.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Sie fällt um -1,77 % auf 176,44€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +7,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,80 %. Im Jahr 2025 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +35,36 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,56 % 1 Monat +9,80 % 3 Monate +17,78 % 1 Jahr +37,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die kürzlich einen Anstieg erlebte, jedoch auch Rückgänge verzeichnete. Analysten haben das Kursziel auf 350 Dollar angehoben, was optimistisch stimmt, während Bedenken über die Abhängigkeit von China und bevorstehende Quartalszahlen bestehen. Die Marktstimmung wird durch neue KI-Deals beeinflusst, was die Anleger in Erwartung weiterer Entwicklungen beschäftigt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,30 Bil. wert.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.