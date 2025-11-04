Spotify legt stärker zu als erwartet - Verhaltener Zustrom von Premium-Nutzern

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Musikstreaming-Dienst Spotify kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Die Zahl der neuen Premium-Abonnenten überraschte dagegen nicht, und auch die vom Konzern am Dienstag veröffentlichten Finanzziele für das Schlussquartal fielen durchwachsen aus. An der Börse waren sich Anleger in ihrer Reaktion zunächst uneins, der Aktienkurs schwankte.

Im dritten Quartal stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 713 Millionen, wie Spotify in Stockholm mitteilte. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten. Zuwächse bei den Abonnements verbuchte der Streamingdienst den Angaben zufolge in allen Teilen der Welt. Die Zahl der Premium-Nutzer legte mit plus 12 Prozent auf 281 Millionen zwar im Vergleich noch etwas stärker zu, dies war am Markt allerdings auch so erwartet worden.