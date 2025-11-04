    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spotify legt stärker zu als erwartet - Verhaltener Zustrom von Premium-Nutzern

    Für Sie zusammengefasst
    • Spotify verzeichnet 11% mehr aktive Nutzer, 713 Mio.
    • Premium-Abonnenten steigen um 12% auf 281 Mio.
    • Umsatz wächst um 7% auf 4,3 Mrd. Euro, Gewinn steigt.
    Spotify legt stärker zu als erwartet - Verhaltener Zustrom von Premium-Nutzern
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Musikstreaming-Dienst Spotify kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Die Zahl der neuen Premium-Abonnenten überraschte dagegen nicht, und auch die vom Konzern am Dienstag veröffentlichten Finanzziele für das Schlussquartal fielen durchwachsen aus. An der Börse waren sich Anleger in ihrer Reaktion zunächst uneins, der Aktienkurs schwankte.

    Im dritten Quartal stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 713 Millionen, wie Spotify in Stockholm mitteilte. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten. Zuwächse bei den Abonnements verbuchte der Streamingdienst den Angaben zufolge in allen Teilen der Welt. Die Zahl der Premium-Nutzer legte mit plus 12 Prozent auf 281 Millionen zwar im Vergleich noch etwas stärker zu, dies war am Markt allerdings auch so erwartet worden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology!
    Long
    603,67€
    Basispreis
    5,84
    Ask
    × 11,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    674,60€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 11,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ähnlich wie im abgeschlossenen Jahresviertel sieht es auch für das vierte Quartal aus: Hier erwartet Spotify 745 Millionen Nutzer und damit mehr, als Analysten bisher auf ihren Zetteln haben. Die vom Unternehmen prognostizierten 289 Millionen Premium-Abonnenten liegen hingegen leicht unterhalb der Schätzungen, ebenso wie der vom Spotify-Management für das Schlussquartal erwartete Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.

    Im dritten Quartal überraschten Spotifys Resultate derweil durch die Bank positiv: Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Dabei lieferte das Geschäft mit Premium-Abos Rückenwind, während die werbegestützten Einnahmen wegen Preisdrucks im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 446 Millionen Euro zurückgingen. Der operative Konzerngewinn schwoll um mehr als ein Viertel auf 582 Millionen Euro an./lew/tav/mis

    Spotify Technology

    +5,58 %
    -2,60 %
    -6,09 %
    +2,00 %
    +55,15 %
    +642,22 %
    +170,40 %
    +382,81 %
    ISIN:LU1778762911WKN:A2JEGN

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Spotify Technology Aktie

    Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 579,4 auf Tradegate (04. November 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Spotify Technology Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Spotify Technology bezifferte sich zuletzt auf 121,98 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Spotify Technology - A2JEGN - LU1778762911

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Spotify Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Spotify legt stärker zu als erwartet - Verhaltener Zustrom von Premium-Nutzern Der Musikstreaming-Dienst Spotify kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Die Zahl der neuen Premium-Abonnenten überraschte dagegen nicht, und auch die vom Konzern am Dienstag veröffentlichten Finanzziele für das Schlussquartal fielen …