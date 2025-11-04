Yukon Metals startet digitale Marketingkampagne

4. November 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) hat mit Native Ads Inc. („Native Ads“) einen mit 29. Oktober 2025 datierten Dienstleistungsvertrag (der „Vertrag“) unterzeichnet, gemäß dessen Native Ads ab 10. November 2025 eine umfassende digitale Marketingkampagne zu Gesamtkosten in Höhe von 140.000 USD durchführen wird. Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird Native Ads strategische Inhalte erstellen und diese gezielt über große Suchmaschinen und Finanzmedienplattformen verbreiten, E-Mail-Marketing betreiben und digitale Kampagnen optimieren. Die Kampagne wird so lange fortgesetzt, bis das bereitgestellte Budget vollständig ausgeschöpft ist, wobei die Option auf eine Verlängerung besteht, sofern das Unternehmen beschließen sollte, das Kampagnenbudget zu erhöhen.

Native Ads ist eine Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in New York und Vancouver, British Columbia. Native Ads und sein Geschäftsinhaber, Jon Malach, sind vom Unternehmen unabhängig und besitzen weder direkt noch indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens oder das Recht auf den Erwerb solcher Anteile. Die Beauftragung von Native Ads durch das Unternehmen unterliegt der Verpflichtung, die erforderlichen Unterlagen bei der Canadian Securities Exchange einzureichen.

Native Ads, das gleichnamige Produkt, sind bezahlte Werbeanzeigen, die in Aussehen, Stil und Funktion jenem Medienformat entsprechen, in dem sie erscheinen, sodass sie sich nahtlos in den umgebenden Inhalt einfügen, anstatt ihn zu stören. Alle bezahlten Werbeanzeigen in diesem Format enthalten die erforderlichen Offenlegungsangaben, um die Konformität zu gewährleisten.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold in der Region stand - widmet sich Yukon Metals der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen.