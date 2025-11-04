Leifheit reduziert Kapital: Eigene Aktien werden eingezogen!
Die Leifheit AG reduziert ihr Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien, um Aktionären von der soliden Liquidität des Unternehmens profitieren zu lassen.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Der Vorstand der Leifheit AG hat beschlossen, das Grundkapital um 2.490.000 EUR von 30.000.000 EUR herabzusetzen.
- Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch die Einziehung von 830.000 eigenen Aktien, die zuvor von der Hauptversammlung genehmigt wurde.
- Nach der Kapitalherabsetzung beträgt das Grundkapital der Leifheit AG 27.510.000 EUR, aufgeteilt in 9.170.000 Stückaktien.
- Vor der Kapitalherabsetzung besaß die Gesellschaft 866.318 eigene Aktien, was etwa 8,7 % des Grundkapitals entsprach.
- Nach der Kapitalherabsetzung verbleiben 36.318 eigene Aktien, was etwa 0,4 % des neuen Grundkapitals entspricht.
- Ziel der Kapitalherabsetzung ist es, die Aktionäre an der guten Liquiditätssituation der Gesellschaft über die Dividende hinaus teilhaben zu lassen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Leifheit ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im
Minus.
-0,67 %
-0,99 %
-0,33 %
-2,91 %
-6,54 %
+4,60 %
-56,77 %
-35,06 %
+155,42 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
