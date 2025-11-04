DroneShield-Aktie fliegt wieder nach 25-Millionen-Deal – Kursziel 5,30 AUD

Der Deal wird über einen etablierten Wiederverkäufer abgewickelt, die Lieferungen sind für das vierte Quartal 2025 und das erste Quartal 2026 geplant. CEO Oleg Vornik betonte: "Dies unterstreicht unsere Position als bevorzugter Anbieter von Counter-UAS-Systemen in Lateinamerika." In der Region wachse die Nachfrage nach Drohnenabwehrtechnologie rapide, da unbemannte Systeme in modernen Konflikten eine immer zentralere Rolle spielen.

Nach einem Kursrutsch von mehr als 40 Prozent im Oktober meldet sich der australische Anti-Drohnen-Spezialist DroneShield mit einem Paukenschlag zurück. Die Aktie sprang an der Börse Sydney um 8,6 Prozent auf 4,16 Australische Dollar und führte damit den S&P/ASX 200 an. Auslöser war ein Regierungsauftrag im Volumen von 25,3 Millionen Australischen Dollar – Droneshields bislang größter Einzelauftrag aus Lateinamerika.

DroneShield hat sich auf KI-gestützte Erkennung und elektronische Abwehr von Drohnen spezialisiert. Das Flaggschiffprodukt DroneSentry-X Mk2 kombiniert RF-Sensorik, künstliche Intelligenz, Sensorfusion und elektronische Kriegsführung in einer integrierten Lösung. Diese technologische Stärke hat dem Unternehmen bereits Aufträge aus mehr als 50 Ländern eingebracht. Besonders in sicherheitssensiblen Regionen greifen Militärs und Regierungen zunehmend auf die Systeme aus Australien zurück.

Mit dem neuen Auftrag will DroneShield sein Produktionsnetz weiter ausbauen. Das Unternehmen investiert rund 13 Millionen Australische Dollar (etwa 7,8 Millionen Euro) in eine neue Forschungseinrichtung in Adelaide, um die Kapazitäten zu erhöhen und Innovationen zu beschleunigen. Ziel ist es, die wachsende globale Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen bedienen zu können.

Tipp aus der Redaktion Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

2024 erzielte DroneShield einen Umsatz von 58 Millionen Australischen Dollar. Bis 2030 strebt das Management eine ambitionierte Steigerung auf 2,5 Milliarden Australische Dollar an – ein Ziel, das das enorme Wachstumspotenzial des Marktes widerspiegelt. Die australische Investmentbank Bell Potter hält an ihrer Kaufempfehlung fest und sieht mit einem Kursziel von 5,30 Australischen Dollar ein Aufwärtspotenzial von über 27 Prozent.

Trotz hoher Volatilität hat sich die Aktie seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht. Mit dem jüngsten Auftrag und den laufenden Investitionen in Fertigung und Forschung sendet DroneShield nun ein klares Signal: Der Kampf um die Marktführerschaft in der globalen Drohnenabwehr hat gerade erst begonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!