First American Uranium gibt Erklärung zu Kanadas G7-Rohstoffstrategie ab und hebt Kanadas Rolle in der globalen Lieferkette für kritische Rohstoffe hervor

Vancouver, BC, 4. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) („First American Uranium“ oder das „Unternehmen“) begrüßt die Ankündigung der kanadischen Regierung, neue internationale Investitionen und Partnerschaften zu tätigen, um die Lieferketten für kritische Rohstoffe zu stärken und die nachhaltige Ressourcenentwicklung voranzutreiben.

Das Unternehmen betrachtet diese Initiative als einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Position Kanadas innerhalb der globalen Lieferkette und ist erfreut über die sich bietende Chance für eine verantwortungsvolle heimische Erschließung kritischer Rohstoffe, die von strategischer Bedeutung sind. Kanada setzt entscheidende Schritte zur Stärkung des Ökosystems für kritische Rohstoffe, und die Niob- und Neodym-Projekte von First American Uranium, die sich noch in einem frühen Erschließungsstadium befinden, stehen ganz im Einklang mit dieser nationalen Ausrichtung, die auf den Aufbau einer resilienteren und autarken Lieferkette abzielt.

Wichtigste Fakten:

- Kanadas Bekenntnis zu umfangreichen Investitionen und Partnerschaftsabkommen im Rahmen des G7-Gipfels zeugt von der nationalen Vorrangstellung, die der nachhaltige Bergbau, die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und der Ausbau der Infrastruktur für die Energiewende genießen.

- Niob spielt eine tragende Rolle bei hochfesten, leichten Stählen und modernen Legierungen, die für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Netzinfrastruktur und andere klimafreundliche Technologien unerlässlich sind.

- Zusätzlich zu seiner Bedeutung auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Energien ist Niob aufgrund seiner hohen Festigkeit, Hitzebeständigkeit und supraleitenden Eigenschaften auch für Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen wie Düsentriebwerke, Panzerungsmaterialien und fortschrittliche Magnetsysteme von entscheidender Bedeutung.

- First American Uranium ist bestens gerüstet, um die heimische, klimafreundliche Produktion von Niob in Nordamerika zu forcieren und sich damit den strategischen Zielen Kanadas und denen seiner G7-Partner in den Bereichen Verteidigung und Energie anzuschließen.