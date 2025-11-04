Die neueste tragbare Detektionslösung von MSA Safety feiert ihr Europadebüt auf der Fachmesse & Kongress A+A

PITTSBURGH, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass sie über die richtige Ausrüstung für ihren Arbeitsplatz verfügen, ist die Triebfeder für Innovationen bei MSA Safety, Inc. (NYSE: MSA). In dieser Woche feiert die neueste Detektionslösung des weltweit führenden Herstellers von Sicherheitsausrüstung, der ALTAIR io 6 Multigasdetektor , ihr Europadebüt auf der internationalen Fachmesse und Kongress A+A 2025 in Düsseldorf.

Der ALTAIR io 6 Multigasdetektor ist schon bald die neueste Ergänzung der MSA Connected Work Platform. Dieser Sechs-Gas-Detektor eignet sich ideal für die Überwachung und Probenahme in engen Räumen und ist der erste Gasdetektor von MSA mit Mobilfunkverbindung und integrierter Pumpe. Darüber hinaus verfügt er über die XCell Sensoren von MSA, einen großen, gut sichtbaren Bildschirm, einen abnehmbaren, wiederaufladbaren externen Akku und ist klein genug, um in der Hand gehalten oder am Körper getragen zu werden.

Der ALTAIR io 6 Multigasdetektor wird neben dem ALTAIR io 4 Gasdetektionsgerät zum Tragen in die MSA Connected Work Platform aufgenommen. Während der ALTAIR io 4 in erster Linie als persönliches Gerät zur kontinuierlichen Überwachung eingesetzt wird, ist der ALTAIR io 6 für die Probenahme an Arbeitsplätzen oder vor dem Betreten von engen Räumen konzipiert. Beide Geräte kommen in den Bereichen Bauwesen, Fertigung, Öl und Gas sowie Versorgungsunternehmen zum Einsatz.

Beide Detektoren verfügen über ähnliche Technologien, die gleiche Benutzeroberfläche und verwenden die MSA Grid-Software. Dies erleichtert Sicherheitsbeauftragten die Integration beider Geräte und deren Anbindung an ihre Flotte von Gasmonitoren, wodurch ein leistungsstarkes Connected-Work-Erlebnis geschaffen werden kann, das das Sicherheitsmanagement auf Baustellen verbessert. MSA Grid liefert Informationen über den Standort von Geräten und Warnmeldungen in Echtzeit und ermöglicht gleichzeitig den sofortigen Zugriff auf Daten von einem einzelnen Gerät oder einer ganzen Flotte von Geräten. Der ALTAIR io 6 wird ab Anfang 2026 erhältlich sein.