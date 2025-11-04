Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Nordex sind diese am Dienstag doch noch ins Plus gedreht. Im frühen Handel hatten die Anteilscheine noch bis zu fast 5 Prozent eingebüßt, zuletzt lagen sie hingegen mit 1,6 im Plus bei 26,42 Euro. Damit liegen die Papiere 2025 nun wieder 134 Prozent im Plus.

    Die nach dem dritten Quartal erhöhte operative Margenprognose (Ebitda) für 2025 sei ein potenzieller positiver Impuls für das vierte Quartal, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Denn der Hersteller von Windkraftturbinen könne mit einem guten Schlussquartal das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent bereits in diesem Jahr erreichen. Das wiederum könne starke Prognosen auch für das kommende Jahr nach sich ziehen.

    Nordex hatte bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben. Diese soll sich 2025 zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen. An diesem Dienstag nun folgen die vollständigen Quartalszahlen./bek/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 26,48 auf Tradegate (04. November 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +10,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -31,66 %/+21,49 % bedeutet.




