    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Riesneralm Donnersbachwald präsentierte nachhaltige Energieinnovation auf internationalem Parkett

    Donnersbachwald/Thessaloniki (ots) - Die Riesneralm Donnersbachwald wurde
    eingeladen, auf der internationalen Fachkonferenz HYDRO 2025 in Thessaloniki
    (Griechenland) ihr Beschneiungs-E-Werk zu präsentieren.

    Damit vertrat das steirische Skigebiet nicht nur Österreich, sondern auch die
    alpine Tourismusregion als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Energieversorgung
    und innovativer Beschneiungstechnologie.

    Im Mittelpunkt der Präsentation stand das Beschneiungs-E-Werk der Riesneralm -
    ein Projekt, das als Pionierleistung für ressourcenschonende Energiegewinnung
    bei gleichzeitiger Beschneiung, im alpinen Raum gilt. Das System ermöglicht es,
    Energie für die Beschneiungsanlagen umweltfreundlich zu erzeugen und zu
    verwerten, wodurch der Betrieb nicht nur effizienter, sondern auch ökologisch
    verträglicher gestaltet wird.

    "Wir freuen uns außerordentlich über die Einladung zur HYDRO 2025. Sie ist eine
    große Anerkennung für unsere langjährige Arbeit im Bereich nachhaltiger
    Infrastruktur und technischer Innovation", betont Erwin Petz, Geschäftsführer
    der Riesneralm Bergbahnen. "Es zeigt, dass wir mit unserem Engagement für eine
    umweltbewusste Zukunft im Wintersport international wahrgenommen werden."

    Die HYDRO-Konferenz gilt als eine der bedeutendsten internationalen Plattformen
    für Fachleute aus den Bereichen Wasserkraft, Energie- und Umwelttechnik.
    Jährlich kommen Expertinnen und Experten aus aller Welt zusammen, um sich über
    aktuelle Entwicklungen, Technologien und Best-Practice-Beispielen auszutauschen.

    Mit der Teilnahme an dieser renommierten Veranstaltung beweist die Riesneralm
    einmal mehr, dass Nachhaltigkeit, technischer Fortschritt und touristische
    Attraktivität kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken. "Wir
    möchten zeigen, dass verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit der Natur und
    ein attraktives Wintersportangebot Hand in Hand gehen können", so Petz
    abschließend.

    Genau für diese Firmenphilosophie und das innovative Beschneiungs-E-Werk, wurde
    die Riesneralm am 26. September 2025 im Rahmen der Siegerehrung des
    "Internationalen Skiareatests" in Kitzbühel, mit dem "GREEN MOUNTAIN AWARD"
    ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Riesneralm Riesneralm Bergbahnen GmbH & Co KG
    Geschäftsführer Erwin Petz, Telefon: 066488189595
    E-Mail: mailto:erwin.petz@riesneralm.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128132/6151230
    OTS: Ski Riesneralm Donnersbachwald




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Riesneralm Donnersbachwald präsentierte nachhaltige Energieinnovation auf internationalem Parkett Die Riesneralm Donnersbachwald wurde eingeladen, auf der internationalen Fachkonferenz HYDRO 2025 in Thessaloniki (Griechenland) ihr Beschneiungs-E-Werk zu präsentieren. Damit vertrat das steirische Skigebiet nicht nur Österreich, sondern auch die …