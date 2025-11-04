Riesneralm Donnersbachwald präsentierte nachhaltige Energieinnovation auf internationalem Parkett

Donnersbachwald/Thessaloniki (ots) - Die Riesneralm Donnersbachwald wurde

eingeladen, auf der internationalen Fachkonferenz HYDRO 2025 in Thessaloniki

(Griechenland) ihr Beschneiungs-E-Werk zu präsentieren.



Damit vertrat das steirische Skigebiet nicht nur Österreich, sondern auch die

alpine Tourismusregion als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Energieversorgung

und innovativer Beschneiungstechnologie.





Im Mittelpunkt der Präsentation stand das Beschneiungs-E-Werk der Riesneralm -

ein Projekt, das als Pionierleistung für ressourcenschonende Energiegewinnung

bei gleichzeitiger Beschneiung, im alpinen Raum gilt. Das System ermöglicht es,

Energie für die Beschneiungsanlagen umweltfreundlich zu erzeugen und zu

verwerten, wodurch der Betrieb nicht nur effizienter, sondern auch ökologisch

verträglicher gestaltet wird.



"Wir freuen uns außerordentlich über die Einladung zur HYDRO 2025. Sie ist eine

große Anerkennung für unsere langjährige Arbeit im Bereich nachhaltiger

Infrastruktur und technischer Innovation", betont Erwin Petz, Geschäftsführer

der Riesneralm Bergbahnen. "Es zeigt, dass wir mit unserem Engagement für eine

umweltbewusste Zukunft im Wintersport international wahrgenommen werden."



Die HYDRO-Konferenz gilt als eine der bedeutendsten internationalen Plattformen

für Fachleute aus den Bereichen Wasserkraft, Energie- und Umwelttechnik.

Jährlich kommen Expertinnen und Experten aus aller Welt zusammen, um sich über

aktuelle Entwicklungen, Technologien und Best-Practice-Beispielen auszutauschen.



Mit der Teilnahme an dieser renommierten Veranstaltung beweist die Riesneralm

einmal mehr, dass Nachhaltigkeit, technischer Fortschritt und touristische

Attraktivität kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken. "Wir

möchten zeigen, dass verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit der Natur und

ein attraktives Wintersportangebot Hand in Hand gehen können", so Petz

abschließend.



Genau für diese Firmenphilosophie und das innovative Beschneiungs-E-Werk, wurde

die Riesneralm am 26. September 2025 im Rahmen der Siegerehrung des

"Internationalen Skiareatests" in Kitzbühel, mit dem "GREEN MOUNTAIN AWARD"

ausgezeichnet.



Pressekontakt:



Riesneralm Riesneralm Bergbahnen GmbH & Co KG

Geschäftsführer Erwin Petz, Telefon: 066488189595

E-Mail: mailto:erwin.petz@riesneralm.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128132/6151230

OTS: Ski Riesneralm Donnersbachwald







