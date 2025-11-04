    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Börsen Update

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,52 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,52 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 23.824,48 PKT und fällt um -1,27 %.
    Top-Werte: Vonovia +0,83 %, Henkel VZ +0,71 %, Symrise +0,28 %
    Flop-Werte: Fresenius Medical Care -6,55 %, Zalando -3,21 %, BASF -2,51 %

    Der MDAX steht bei 29.402,65 PKT und verliert bisher -1,52 %.
    Top-Werte: Nordex +1,69 %, Hochtief +1,37 %, Deutsche Wohnen +1,19 %
    Flop-Werte: AUTO1 Group -5,45 %, Nemetschek -4,01 %, Redcare Pharmacy -3,97 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.250,72€
    Basispreis
    16,15
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.352,42€
    Basispreis
    15,31
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.585,85 PKT und fällt um -1,27 %.
    Top-Werte: Elmos Semiconductor +7,96 %, Nordex +1,69 %, Carl Zeiss Meditec +0,76 %
    Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,13 %, Nemetschek -4,01 %, AIXTRON -3,71 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.623,44 PKT und fällt um -0,97 %.
    Top-Werte: Ferrari +1,47 %, Wolters Kluwer +1,15 %, Enel +1,05 %
    Flop-Werte: Hermes International -3,00 %, BASF -2,51 %, Mercedes-Benz Group -2,44 %

    Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.795,27 PKT und fällt um -1,35 %.
    Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,61 %, Verbund Akt.(A) +0,51 %, Oesterreichische Post 0,00 %
    Flop-Werte: Lenzing -3,19 %, Raiffeisen Bank International -2,06 %, Wienerberger -1,98 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.198,93 PKT und fällt um -0,53 %.
    Top-Werte: Geberit +2,31 %, Alcon +1,82 %, Swisscom +0,40 %
    Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,70 %, Logitech International -2,55 %, Partners Group Holding -2,22 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.012,76 PKT und fällt um -1,19 %.
    Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,55 %, Bureau Veritas +0,28 %, DANONE +0,25 %
    Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -8,98 %, Hermes International -3,00 %, ArcelorMittal -2,97 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:29) bei 2.734,60 PKT und fällt um -0,73 %.
    Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,36 %, Tele2 (B) -0,53 %, Essity Registered (B) -0,80 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,16 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,44 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,19 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.950,00 PKT und steigt um +0,81 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,27 %, Public Power +1,08 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,14 %
    Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,28 %, Viohalco -1,73 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,32 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,52 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.