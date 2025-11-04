Börsen Update
Börsen Update Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,52 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 23.824,48 PKT und fällt um -1,27 %.
Top-Werte: Vonovia +0,83 %, Henkel VZ +0,71 %, Symrise +0,28 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -6,55 %, Zalando -3,21 %, BASF -2,51 %
Der MDAX steht bei 29.402,65 PKT und verliert bisher -1,52 %.
Top-Werte: Nordex +1,69 %, Hochtief +1,37 %, Deutsche Wohnen +1,19 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -5,45 %, Nemetschek -4,01 %, Redcare Pharmacy -3,97 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.585,85 PKT und fällt um -1,27 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +7,96 %, Nordex +1,69 %, Carl Zeiss Meditec +0,76 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,13 %, Nemetschek -4,01 %, AIXTRON -3,71 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.623,44 PKT und fällt um -0,97 %.
Top-Werte: Ferrari +1,47 %, Wolters Kluwer +1,15 %, Enel +1,05 %
Flop-Werte: Hermes International -3,00 %, BASF -2,51 %, Mercedes-Benz Group -2,44 %
Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.795,27 PKT und fällt um -1,35 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,61 %, Verbund Akt.(A) +0,51 %, Oesterreichische Post 0,00 %
Flop-Werte: Lenzing -3,19 %, Raiffeisen Bank International -2,06 %, Wienerberger -1,98 %
Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.198,93 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Geberit +2,31 %, Alcon +1,82 %, Swisscom +0,40 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,70 %, Logitech International -2,55 %, Partners Group Holding -2,22 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.012,76 PKT und fällt um -1,19 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,55 %, Bureau Veritas +0,28 %, DANONE +0,25 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -8,98 %, Hermes International -3,00 %, ArcelorMittal -2,97 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:29) bei 2.734,60 PKT und fällt um -0,73 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,36 %, Tele2 (B) -0,53 %, Essity Registered (B) -0,80 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,16 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,44 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,19 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.950,00 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,27 %, Public Power +1,08 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,14 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,28 %, Viohalco -1,73 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,32 %
