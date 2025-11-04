    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcher Daniels Midland Company AktievorwärtsNachrichten zu Archer Daniels Midland Company

    Archer Daniels Midland Company Aktie schmiert ab - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Archer Daniels Midland Company Aktie bisher Verluste von -9,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Archer Daniels Midland Company Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    ADM ist ein führender Agrarverarbeiter, der landwirtschaftliche Rohstoffe in Nahrungsmittel, Futtermittel und Biokraftstoffe umwandelt. Mit globaler Präsenz und starker Marktstellung konkurriert ADM mit Cargill und Bunge. Das Unternehmen hebt sich durch sein globales Netzwerk und nachhaltige Innovationen ab.

    Archer Daniels Midland Company Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Archer Daniels Midland Company Aktie. Mit einer Performance von -9,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Archer Daniels Midland Company in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,83 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Archer Daniels Midland Company eine positive Entwicklung von +8,48 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,03 % geändert.

    Archer Daniels Midland Company Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,50 %
    1 Monat +0,71 %
    3 Monate +12,83 %
    1 Jahr +3,50 %

    Informationen zur Archer Daniels Midland Company Aktie

    Es gibt 480 Mio. Archer Daniels Midland Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,60 Mrd.EUR wert.

    ADM Reports Third Quarter 2025 Results


    ADM (NYSE: ADM) today reported financial results for the quarter ended September 30, 2025. Key Takeaways: Third quarter earnings of $108 million, with adjusted net earnings1 of $448 million Third quarter EPS2 of $0.22, with adjusted EPS1,2 of $0.92 …

    Archer Daniels Midland Company Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Archer Daniels Midland Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Archer Daniels Midland Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Archer Daniels Midland Company

    -7,55 %
    -2,99 %
    -0,56 %
    +11,24 %
    +3,14 %
    -47,48 %
    +28,48 %
    +32,19 %
    +270,60 %
    ISIN:US0394831020WKN:854161



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
