Archer Daniels Midland Company Aktie schmiert ab - 04.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Archer Daniels Midland Company Aktie. Mit einer Performance von -9,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ADM ist ein führender Agrarverarbeiter, der landwirtschaftliche Rohstoffe in Nahrungsmittel, Futtermittel und Biokraftstoffe umwandelt. Mit globaler Präsenz und starker Marktstellung konkurriert ADM mit Cargill und Bunge. Das Unternehmen hebt sich durch sein globales Netzwerk und nachhaltige Innovationen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Archer Daniels Midland Company in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,83 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Archer Daniels Midland Company eine positive Entwicklung von +8,48 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,03 % geändert.

Archer Daniels Midland Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat +0,71 % 3 Monate +12,83 % 1 Jahr +3,50 %

Informationen zur Archer Daniels Midland Company Aktie

Es gibt 480 Mio. Archer Daniels Midland Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,60 Mrd.EUR wert.

ADM (NYSE: ADM) today reported financial results for the quarter ended September 30, 2025. Key Takeaways: Third quarter earnings of $108 million, with adjusted net earnings1 of $448 million Third quarter EPS2 of $0.22, with adjusted EPS1,2 of $0.92 …

Archer Daniels Midland Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Archer Daniels Midland Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Archer Daniels Midland Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.