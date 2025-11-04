RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Management sei zuversichtlich, die Risiken nach den verschobenen Auslieferungen des Langstrecken-Großraumflugzeugs 777X inzwischen ausreichend zurückgefahren zu haben, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef. Mit dem Bericht zum Schlussquartal erwartet er dann einen genaueren Barmittel-Ausblick auf 2026./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 176,2EUR auf Tradegate (04. November 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

